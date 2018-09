Ex intendente Flies es uno de los cuatro finalistas del Premio Ecoscience

Gravitante fue el apoyo articulado para la concreción del Centro Subantártico en Puerto Williams.

El ex intendente Jorge Flies Añón es uno de los cuatro finalistas del premio Ecoscience, que entrega la fundación del mismo nombre junto al Diario El Mostrador desde el año 2014. El ganador se adjudicará un premio de US$10 mil y será elegido por un jurado multidisciplinario y presentado públicamente en una ceremonia el próximo 10 de octubre.

El médico fue elegido por articular el apoyo público para la creación del Centro Subantártico en Puerto Williams. Los demás seleccionados son el profesor de ciencias en la comuna altiplánica de Colchane que ha promovido la astronomía en una escuelita aimara, Mauricio González; la presidenta ejecutiva de Filantropía Cortés Solari, Francisca Cortés, quien financia científicos para el desarrollo sustentable en el golfo de Corcovado, y la embajadora de Estados Unidos en Chile, Carol Pérez, quien promovió la creación del consejo permanente de ciencia Estados Unidos/Chile.

El premio Ecoscience es el único que reconoce el aporte a la ciencia de un líder sin formación científica. La versión 2018 tuvo gran cambio: un sello ciudadano. Así, la convocatoria fue abierta. El empresario Eduardo Ergas, creador de la Fundación Ecoscience explica que este nuevo formato del premio los tenía muy contentos ya que en los años anteriores habían elegido a personas destacadas, que han hecho una importante contribución a la ciencia. Sin embargo, en el camino, se habían dado cuenta que habían muchos otros chilenos aportando desde otros espacios a la ciencia y que la única forma de saber de ellos, de conocerlos era a través de un concurso abierto.

Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación Ecoscience, Oscar Contreras, señaló respecto de los finalistas que “el plan original era elegir a un ganador, pero nos encontramos con otra realidad: diversos candidatos que son un gran aporte para la ciencia. El jurado deliberó más de un día, sin embargo, no logró llegar a acuerdo en torno a una única persona. Va a ser muy difícil definir al ganador, ya que todos se merecen el premio. Los aportes de cada uno de ellos son muy valiosos y complementarios. En Chile los necesitamos a todos”, recalcó.

Sobre su participación, Flies señaló a La Prensa Austral que se sentía muy honrado con esta postulación al premio Ecoscience, que agradecía la difusión y que se estuviera atentos con aquellos que cooperaban con la ciencia. “Este premio está orientado a personas que no siendo científicos cooperan con el desarrollo, la difusión y la implementación de la ciencia en el país. Creo que este no sólo es un reconocimiento a mi persona, sino a un esfuerzo de mucha gente que en Magallanes por muchos años han trabajado por la ciencia. Ahí tenemos a la Universidad de Magallanes, al Instituto Antártico Chileno, lo que hace el Centro Omora, Cequa, el mismo Inia Kampenaike y eso a uno en una región tan particular, tan única como Magallanes y Antártica chilena lo llena de orgullo”, complementó.

La ex primera autoridad planteó que esta era la primera vez que la nominación no la hacía la Fundación Ecoscience, sino que abiertamente y distintas instituciones podían postular a personas a este premio. “Uno desconoce quién lo postula a uno, pero lo que a uno lo deja también muy contento es que hubo más de una institución que propuso mi nombre para la presentación. El próximo 10 de octubre se conocerá al ganador, pero ya el hecho de estar nominado es un logro, más que para mi persona para la región, porque si uno puede difundir lo que se está haciendo en ciencias y que Magallanes es un laboratorio natural, ya es una tremenda oportunidad”, manifestó.

Flies destacó que a través del Plan Especial de Zonas Extremas se pudo sacar adelante el proyecto de la fibra óptica austral la que permitirá que Magallanes estará conectado con el mundo. También se pudo avanzar en lo que hoy era una realidad, el Centro Asistencial Docente y de Investigación (Cadi/Umag), en conjunto con la Universidad Católica, cuya construcción está a punto de concluirse. “Es el mayor centro de biotecnología de Chile, empezó a construirse el Centro Subantártico en este patrimonio de la biósfera como es Cabo de Hornos y está en etapa de diseño el Centro Antártico Internacional y espero que este gobierno tenga la visión de seguir respaldándolo tal como lo hicimos nosotros”, enfatizó.