Ex intendente Flies preocupado por el lento andar de Magallanes

A poco menos de tres meses que termine el año, se desconoce cuáles serán los proyectos priorizados por el gobierno regional en el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas y qué va a pasar finalmente con iniciativas como el Centro Antártico Internacional. Y, es que las opiniones son concordantes en cuanto al lento caminar que ha tenido la actual administración y lo mucho que ha costado su instalación si se toma en cuenta que al día de hoy existen varios servicios públicos con directores subrogantes.

Para el ex intendente Jorge Flies, instalado por la administración de Bachelet para dirigir los destinos de Magallanes en el período 2014-2018, era fundamental que los gobiernos marcaran una pauta y que fueran capaces de construir sobre lo realizado, que eso era lo que habían hecho ellos y sobre todo saber proyectar a la región. “Los períodos de gobierno son breves y particularmente éste, que se sabía desde el inicio que sería más corto todavía porque en 2020 tenemos elección de gobernadores”, complementó.

Frente a este escenario, subrayó que la velocidad con la que se tiene que trabajar es altísima, razón por la que ve con preocupación y concuerda con distintos sectores de la comunidad que falta mayor decisión y defensa de los intereses de Magallanes. “Lo que hemos escuchado hasta ahora es que no se puede, no se puede, no se puede y en realidad cuando hemos tenido las zonas extremas postergadas en la historia nacional, lo que uno tiene que hacer como autoridad es que sí se pueda y eso significa luchar permanentemente por los intereses de la región y no ser vocero solamente de un centralismo agobiante en Chile”, remarcó.

Consultado por los proyectos entrampados por el actual gobierno, como el Centro Antártico Internacional o la dársena, Flies se mostró optimista y señaló que siempre veía el vaso medio lleno. “Tenemos complejos sanitarios terminados y esto es interesante porque eso en conjunto con un Centro de Docencia e Investigación de la Universidad de Magallanes y la Católica nos permitirá, en el ámbito de la medicina y de las ciencias biológicas, hacer todo un ámbito de investigación donde antes no teníamos las capacidades completas. Independiente de algunos retrasos que tenemos, hay sectores que estarán avanzando con mucha fuerza, lo mismo ocurrirá con el Centro Subantártico y con la fibra óptica austral, que está en plena ejecución porque es un proyecto adjudicado que llegará en 2020. Pero insisto, todo dependerá del empuje y empeño que le pongan las autoridades locales, de lo contrario vamos a tener un paréntesis administrativo de gobierno”, subrayó.

Finalmente, la ex primera autoridad puntualizó que más que nunca el desarrollo de los territorios necesitan y merecen el tener autoridades electas. “Un ejemplo ha sido en este último tiempo los cambios de intendente, creo que es fundamental colocar los intereses de la región por sobre cualquier otro interés”, sentenció.