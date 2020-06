Ex intendente llama a no perder la ventaja en inversión que garantizaba Plan de Zonas Extremas

Jorge Flies insta a bregar por la concreción de obras como el Centro Antártico Internacional, el Centro

de Teledetección, la apertura del paso Kirke o la idea de desarrollar un nuevo puerto para Punta Arenas.

El pasado jueves terminó la vigencia del decreto presidencial que firmó la ex Presidenta Michelle Bachelet en junio de 2014 y que sin trámite de evaluación de rentabilidad social priorizó una treintena de proyectos de inversión para Magallanes en el denominado Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), que también benefició a Arica, Aysén y provincia de Palena.

Para las ex autoridades del gobierno pasado, como el ex intendente regional Jorge Flies, es clave que en medio de esta crisis por la pandemia y cuando se deba discutir el presupuesto en Santiago para la región, se luche por mantener la prolongación de un programa como el PEDZE que destine recursos de manera directa a proyectos con la mirada a las condiciones especiales que tiene la región porque claramente si no hubiese existido este plan las obras de pavimentación en Tierra del Fuego no se habían ejecutado si hubiesen pasado por la evaluación de rentabilidad social.

“Nos preocupa que no vemos claridad en lo que viene. El Plan de Desarrollo de Zonas Extremas significó una visión de región conectándola al mundo con el proyecto de fibra óptica con cable submarino, se destinaron recursos para mejorar la infraestrcutrua aeroportuaria, nuevo puerto en Puerto Williams, inversiones en conectividad terrestre con apertura de ruta y pavimentación en Tierra del Fuego”, señala.

También rescata las obras que mejoraron la cuenca en lo alto del río de las Minas y además las inversiones en nuevos planes habitacionales. “Dentro del plan se estableció una conectividad marítima entre Puerto Yungay y Puerto Natales, conectando también a las localidades de Caleta Tortel y Puerto Edén, gracias a un subsidio canalizado por el Ministerio de Transportes”, agrega.

Jorge Flies afirma que además será importante ver como se refleja en el presupuesto del próximo año en lo que significa apalancar recursos mediante los convenios de programación entre gobierno regional y las carteras de Salud, Vivienda y Obras Públicas.

“Qué podría pasar en un contexto de crisis que bajen los fondos de desarrollo regional y sectoriales. Sería catastrófico para Magallanes, cuya inversión depende principalmente de la inversión pública, que no se mantenga la política de apoyo a proyectos como se estableció en los últimos seis años gracias al Plan de Desarrollo de Zonas Extremas”, enfatiza la ex autoridad regional.

Por ello insiste que es importante que las actuales autoridades del gobierno regional luchen por mantener la metodología y que se establezca el proyecto región que se quiere para el futuro con obras como el Centro Antártico Internacional, el Centro de Teledetección, la apertura del paso Kirke o la idea de desarrollar un nuevo puerto para Punta Arenas.

“No se ve cuáles serán las apuestas del futuro. Si no hay plan Magallanes como se anunció hace un tiempo, falta que el gobierno muestre los énfasis en los cuales trabajará para mantener lo que se había venido desarrollando. Viene una negociación económica por presupuesto que será muy dura. Por eso el llamado es a tener la decisión de mantener un plan como el de zonas extremas porque hay proyectos que deben sacarse adelante y que provocarán mano de obra y reactivación a la economía de Magallanes”, dice Flies que estuvo al frente de la Intendencia de Magallanes en el gobierno de Bachelet entre 2014 y marzo de 2018.