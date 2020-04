Ex intendentes llaman a la gente a respetar la cuarentena

Además, algunas de las ex autoridades regionales criticaron el actuar del gobierno frente a las medidas que se han tomado durante la crisis sanitaria.

Pese a la cuarentena vigente para los ciudadanos de Punta Arenas, diariamente es posible observar una gran cantidad de vehículos y de peatones circulando por diferentes calles de la ciudad. Una situación bastante preocupante, que generó inquietud por parte de antiguos intendentes de la región, los cuales ven que esto no ayuda a combatir la pandemia que se está viviendo.

La ex autoridad regional Mario Maturana, quien ocupó el cargo en los últimos meses del primer gobierno de Bachelet, hizo un llamado a que la gente tome conciencia de la situación que se vive. “Me preocupa mucho que la ciudadanía no esté respetando las normas que se han establecido, son muy inconscientes y no se dan cuenta que esto no ayuda en nada. No entienden que tienen que resguardarse y en vez de eso, están sacando muchos permisos que son innecesarios”, afirma.

Además, aclaró que lo importante es cuidar del sistema de salud. “Lo que hay que entender es que esta enfermedad nos va a tocar a todos eventualmente, por eso hay que lograr que el contagio sea paulatino y así no colapse el sistema de salud”, agregó.

Eugenia Mancilla antecedió a Maturana en el cargo durante el primer gobierno de Bachelet. Ella reprobó las medidas implementadas durante esta crisis sanitaria. “Primero hay que decir que es una irresponsabilidad muy grande por parte de la gente que sigue sacando permisos temporales. Pero también las medidas que ha tomado el gobierno son muy inapropiadas. Nos dicen que tenemos que mantenernos encerrados para cuidarnos, pero al mismo tiempo estamos preparados para avanzar hacia una ‘nueva normalidad’, donde podemos reunirnos con amigos e ir a tomar café y salir sin ningún problema. Tampoco se entiende cómo pretenden que los funcionarios públicos trabajen en espacios reducidos y sin las condiciones mínimas para hacerlo”, criticó Mancilla.

Otro ex jefe de gobierno regional que comparte su visión es Jaime Jelincic, representante en Magallanes del entonces Presidente Ricardo Lagos. La principal crítica que lanza Jelincic es que la cuarentena debió haberse decretado mucho antes de cuando finalmente se hizo. “Nosotros dijimos que esta medida debió haberse implementado hace mucho y ésta debió haber sido mucho más dura, ya que ahora vemos que la cantidad de permisos que se otorgan es muy grande. Tiene que haber también una responsabilidad por parte de la comunidad, porque sino vamos a tener que seguir aumentando la cuarentena semana tras semana. Y vamos a llegar a un punto de riesgo, por lo que vamos a tener que esperar mucho para volver a la normalidad a la que estábamos acostumbrados”, reflexionó Jelincic.