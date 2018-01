Ex jefe del Departamento de Extranjería de la gobernación recibió el Premio por la Paz 2017

Rolando Ritter Aros, ex jefe del Departamento de Extranjería de la gobernación provincial de Magallanes, recibió con profunda emoción el Premio por la Paz 2017, entregado por la Iglesia Católica en la tarde del domingo 31 de diciembre en el templo Catedral de Punta Arenas.

La misma distinción recayó sobre el ex cónsul de Chile en Río Gallegos, Jorge Salinas Paredes, quien sin embargo no pudo estar presente, excusándose ante la autoridad eclesiástica. No tuvo la autorización para viajar a Punta Arenas para recibir dicho reconocimiento.

Para el obispo Bernardo Bastres, ambos nombres han sobresalido por su entrega a la atención “respetuosa, afectuosa y humana” de los migrantes en Punta Arenas y en la ciudad argentina de Río Gallegos. Lo anterior, es coincidente con el mensaje del Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial por la Paz, que define a los migrantes como “hombres y mujeres que buscan la paz”.

Rolando Ritter trabajó por casi cuatro décadas en el Departamento de Extranjería de la gobernación de Magallanes. En tanto, Salinas Paredes se desempeñó desde marzo de 2013 hasta agosto de 2017 como cónsul en la vecina ciudad. Retornó en agosto pasado a Santiago y en la actualidad se desempeña en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El obispo Bastres destacó la labor desplegada por ambos galardonados y señaló que se trató de una tarea más allá de las obligaciones que imponían sus respectivos cargos, cada vez que fueron requeridos por las personas que llegaban a Magallanes desde Colombia, Perú, Venezuela o de otros países, así como la de chilenos que partieron a Santa Cruz, igualmente en busca de mejor futuro para ellos y sus familias.

