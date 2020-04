Ex jefe del Samu recurrió a Contraloría y no descarta ir a la Corte por su salida del cargo

Motivos de “comunicación políticamente incorrecta” le costaron la salida del cargo de jefe del Samu de Punta Arenas, al médico urgenciólogo Leonardo Isla Saavedra.

En enero del año pasado llegó a Magallanes y meses después, en junio, por concurso público, llegó a la jefatura del Departamento de Coordinación Prehospitalaria Samu Magallanes.

Nueve meses alcanzó a estar al frente de esa jefatura, hasta que “me avisaron verbalmente que me tenían que sacar del cargo por motivos de comunicación políticamente incorrecta”.

Entiende que esto le pasó por “decir las cosas”. Al respecto Isla se explaya: “Les molestó que estuviera exigiendo a clínicas y otras instituciones, como atención primaria, que se copiaran las normas y que nos ayudaran con los elementos de protección que estaban escasos. Eso a la jefatura del Servicio de Salud le pareció incorrecto porque tenía que seguir el conducto regular y no interferir en la colaboración de las distintas instituciones, porque no era bien visto, y unilateralmente decidieron destituirme del cargo”.

Comisión de servicio

Esto le costó una “comisión de servicio”, como también le sucedió a su colega de Puerto Williams, Cristopher Faúndez Pedreros, que bajo el mismo tipo de resolución lo asignaron al Centro Regulador de la base Samu Magallanes.

La comisión de Leonardo Isla es a contar del 1 de abril y hasta el 31 de diciembre de 2020, para desempeñarse “como médico urgenciólogo de apoyo de la Unidad de Emergencia Hospitalaria del Hospital Clínico de Magallanes”, según resolución firmada por el director del Servicio de Salud Magallanes, Nelson Reyes Silva.

A raíz de esta situación, el urgenciólogo Isla, que actualmente se encuentra con licencia médica, presentó un reclamo administrativo en la Contraloría Regional, basado en un cambio de funciones sin motivo alguno, y sin ninguna investigación abierta o administrativa.

Por lo mismo, con su abogado particular está analizando la interposición de un recurso de protección.

Colegio Médico

“Mi reclamo lo hice presente al Colegio Médico, porque en plena pandemia no pueden sacar a alguien de una jefatura clave en la red de urgencia. Me desvincularon haciendo un proceso de gestión en ayuda a la comunidad y a toda la región. Me parece incorrecto”, asevera.

Covid-19

Sobre el manejo del coronavirus, Isla dijo que el Servicio de Salud está haciendo esfuerzos, “pero faltan más especialistas y más recursos, porque si bien trajeron más ventiladores mecánicos, pero falta más personal. Pueden tener 40 ventiladores pero faltan especialistas para que manejen todo, sobre todo médicos con experiencia en Uci”.

“Todos tenemos el espíritu de ayudar”, y por eso señala estar molesto, “porque no era la forma de sacar a un especialista, sobre todo cuando hacen tanta falta. Estaba en un lugar donde me sentía a gusto y el equipo se encontraba contento y que te saquen por motivos de gestión política, no me parece acertado”, concluyó.