Ex ministro de Agricultura: “Los derechos del agua serán un tema fundamental si se aprueba una nueva Constitución”

El ex secretario de Estado del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet advirtió que, en tiempos donde el cambio climático es un tema prioritario, el recurso hídrico tiene que estar regulado para el consumo humano en una posible nueva Carta Magna.

“El tema del agua es imposible no verlo a la luz de lo que está ocurriendo en Chile, con una serie de demandas por un país más justo, menos abusivo, que han levantado el asunto de los recursos hídricos en un cuadro de cambio climático que afecta a nivel global, pero que, en el caso de Chile, ha afectado de una forma muy dramática, como es el caso de la zona central del país”.

Así lo planteó el viceministro de comercio exterior y ministro de Agricultura en el gobierno de Michelle Bachelet, Carlos Furche, quien llegó a Punta Arenas para abordar diversos temas contingentes.

Cabe recordar que son claros los efectos del calentamiento global respecto de la sequía y que se votó en el Senado el proyecto que regularía el agua como un bien nacional de uso público, pero esto fue rechazado por falta de quórum.

Ante este escenario, el ex secretario de Estado acotó: “Calculando, son casi 1.500 kilómetros de nuestro territorio que están sufriendo una severa sequía, la más grave de los últimos 50 años. Eso deja en evidencia la necesidad de actuar rápido. En ese marco, hablar de los derechos del agua con un malestar social a cuestas y el cambio climático asechando, pasa a ser un tema fundamental”.

– ¿Qué papel juega acá una nueva Constitución?

– “Este tema va a ser central si se aprueba una nueva Constitución, para poner en rango constitucional aquello que se acaba de rechazar en el Congreso hace una semana atrás. Se votó en el Senado una moción parlamentaria para poner el agua como un bien nacional de uso público y, a pesar que hubo 24 votos a favor y doce en contra, se rechazó la propuesta, porque para las cosas importantes, 2/3 es igual a 1/3, 24 es igual a 12.

Eso demuestra que primero debemos establecer un rango constitucional absoluto para el consumo humano. No puede ser que el consumo humano esté al mismo nivel que los derechos de riego, minería, etc. Esto es de lógica absoluta, porque es la vida humana.

Consumo humano y absoluta imposibilidad de especular con el recurso hídrico son fundamentales para discutir sobre este tema”.

– ¿Qué le parece la propuesta de reformular el Ministerio de Agricultura?

– “Yo recuerdo que, cuando me tocó iniciar mi gestión en el gobierno con Michelle Bachelet, me encontré que había un proyecto propuesto al término del primer gobierno de Piñera para transformar el ministerio en Ministerio de Agricultura y Pesca en ese momento. Hoy lo veo como fuegos de artificio, porque a mí me parece que este gobierno está congelado, detenido, que no tiene respuesta. Poner la prioridad en estos cambios institucionales me parece que tiene poco destino, dado el contexto que se vive a nivel nacional. Si este proyecto se discute de verdad, no va a importar si cambia el nombre. Lo que realmente va a importar es si tiene nuevas funciones, nuevas atribuciones y si tiene nuevos recursos y si contribuye a lo que está pidiendo la ciudadanía”.

– ¿Es el momento de hacer este cambio?

– “A mí me parece que las prioridades del país están en otro lado, están en dar respuestas a las demandas sociales, en pensiones, salud, educación. Es ahí donde tiene que estar puesta la atención de la clase política, no en esto”.

– Hasta ahora no ha pasado eso.

– “Es, por eso ,que creo que es sorprendente poner el énfasis en un proyecto de esa naturaleza. Puede ser que sea importante, pero evidentemente que la prioridad está en otro lado”.