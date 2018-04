Ex presidenta de la Federación de Estudiantes de la Umag, Pamela Contreras: “La Umag está muy abandonada por el Estado y esa precariedad se ha naturalizado año tras año”

Una serie de mejorables condiciones ligadas a los funcionarios y estudiantes al interior de la casa de estudios, además de la falta de una organización universitaria son las principales inquietudes que aquejan al estudiantado.

“Todos los años saben que tienen que postular a proyectos y pedir fondos. La universidad es muy precaria, tiene una deuda muy grande y está muy abandonada por el Estado. Existen problemas desde la falta de enchufes hasta las famosas goteras de ingeniería. Para los profesores lo mismo, precariedad en infraestructura y materiales para desarrollar sus actividades. Existe muy poca continuidad con los ramos a través de las generaciones porque como la mayoría de los profesores trabaja a honorarios pueden cambiarlos hasta 10 veces en 8 años. Ahora la Umag claramente está sumergida en lógicas mercantiles y un ejemplo de eso es que piensa en la rentabilidad de sus carreras antes de pensar en cómo esa carrera va a afectar en el desarrollo de la región, en el rol social que tendrá al abrirla o al cerrarla”.

Así reaccionó la estudiante de Trabajo Social y ex presidenta de la Federación de la Umag, Pamela Contreras, quien cuenta también que cuando llegó a la universidad en 2014 no existía una federación hasta 2016, año en que postularon su lista y salieron electos. En 2017 y este año tampoco existe representación alguna desde el estudiantado. “Yo creo que la Umag hace muchos años que acarrea este mismo conflicto. Siempre cuesta mucho levantar una organización estudiantil estable y estructurada que permita levantar movilización o incluso actividades internas”, comenta la ex dirigenta.

Además agrega que eso mismo desencadena otro conflicto que repercute en la despolitización de los estudiantes. “Como la federación no es vista como algo político en la universidad, no ven la política como una vía de transformación de procesos sociales. El año que entré igual existieron movilizaciones pero siempre había desinformación por parte del estudiantado, entonces no existía una conciencia real de por qué se hacían”, agrega Pamela.

Hoy como organismo de estudiantes en la Umag tan sólo está el Consejo de Presidentes de los Centros de Alumnos de cada carrera, pero que según la estudiante sólo articulan actividades internas, pero contacto con la Federación de Estudiantes de Chile (Fech) o con cualquier movimiento a nivel nacional no se gestionan. “Creo que las principales consecuencias de que no haya federación en la universidad es que los estudiantes están desarticulados, desinformados y no hay nadie que guíe los acontecimientos de nivel nacional y regional en temas de educación, y son problemáticas que repercuten directamente en los estudiantes, la educación y los docentes”, complementa.

Quien también se refirió a la constante crisis que atraviesa la casa de estudios es el sociólogo e investigador del observatorio de políticas educativas de la Umag, Mario Sillard. “La U está intentando crecer en distintas dimensiones, pero el problema es que la oferta de las universidades privadas obliga a comportarse a las estatales como privadas. La universidad en estos momentos en vez de pensar como un ente público en beneficio de la sociedad magallánica está pensando en cómo soltar las deudas, y creo que aunque se encuentra en una situación bastante precaria, afortunadamente es consciente de sus precariedades”.

Fallo del Tribunal Constitucional

El pasado martes 27 de marzo el Tribunal Constitucional (TC) dio a conocer su dictamen final respecto a las políticas que se comenzaron a trabajar en el gobierno anterior, declarando inconstitucional la prohibición del lucro en la educación, a sólo 16 días de asumido el cargo de Presidente de Sebastián Piñera. En un comunicado el TC declara: “Por mayoría de votos se acordó declarar la inconstitucionalidad del artículo 63 del proyecto, y del artículo 18 transitorio en relación al mismo, referidos al estatuto jurídico de los controladores de universidades”.

“Las conversaciones en 2016 con el gobierno de Bachelet eran muy distintas porque se trataban políticas reformistas. Yo creo que parte de la torpeza del gobierno actual en sus acciones y declaraciones públicas habla de cómo no le importa la educación pública sino cómo mantener bien alimentado al empresariado”, comenta al respecto Pamela Contreras. A lo anterior Mario Sillard señala que “lo que se está construyendo es una animadversión colectiva a este intento de retrotraer lo que se había avanzado en el gobierno anterior, y creo que la mayoría de los estudiantes que se movilizarán en el país lo van a entender así. Lo del TC pone en una dimensión más explícita los límites de la democracia”.

En vista de que el gobierno actual se encuentra en una política de volver atrás los avances que se habían logrado en materia educacional, muchos ya esperan que este año se vea marcado por el renacer de los movimientos sociales ligados a este ámbito como ha pasado durante la última década. “Creo que el descontento en Chile y en la región en torno al conflicto educacional me parece desborda el hecho de que haya o no federación. Ojalá se forme una federación para que exista un liderazgo y vocería, pero creo que finalmente no pasa por ahí el nacimiento o no de las movilizaciones”, agrega el sociólogo Sillard.

Por último, la ex dirigenta estudiantil Pamela Contreras también tiene su opinión al respecto. “Esperamos que el movimiento social por la educación genere una agitación tal que haya una convocatoria masiva, que no sólo salgan los estudiantes a la calle sino que salgan también las familias para decir que la educación es un derecho social y no un bien de consumo como lo dijo Piñera en más de una ocasión. Esperamos también que el movimiento estudiantil en la Umag recobre sentido para intentar salvar la educación pública”.