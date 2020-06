Ex presidentes de la Federación de Estudiantes de la Umag lamentan escasa participación en comicios

La semana pasada concluyó el proceso electoral en la Universidad de Magallanes, para elegir tanto a las directivas de carreras como a la Mesa Ejecutiva. Producto de la emergencia sanitaria, las votaciones se realizaron de manera online, mediante una plataforma, y los resultados se daban a conocer a través de redes sociales.

Lo más sorprendente del proceso no fue que solamente se haya presentado una lista para Mesa Ejecutiva, esto es, una directiva de Federación de Estudiantes, sino que no alcanzó el quórum mínimo establecido, de un 25% del universo de votantes. El escaso 17% de participación que hubo para esta elección hará que este año, los estudiantes de la Umag no tendrán directiva que los represente a nivel general. Un hecho que si bien no es inédito en la última década, sí llama la atención. ¿Hay menos líderes? ¿Es un problema de generación? ¿Es una muestra de desidia o individualismo?

Para algunos que fueron presidentes en etapas pasadas, hay varios factores que influyen. Muchos de ellos llegaron a ocupar cargos, con campañas mediáticas, debates y asambleas masivas, algo que ahora se ve muy de vez en cuando en la Umag.

Manuel Gallardo Soto fue presidente de la Feum en 2011, año en que las protestas estudiantiles coparon la atención. Actualmente es presidente nacional de las Juventudes de la Democracia Cristiana, cargo que debía dejar este mes, pero que producto de la contingencia, se extenderá un tiempo más, aunque su idea es regresar a la región. “Lamento mucho lo que está pasando en la Federación de Estudiantes; soy un convencido de que la falta de organización estudiantil, sólo perjudica a los propios estudiantes de la universidad. Es la federación la contraparte frente a las autoridades, la que históricamente ha luchado por más derechos, la que ha representado las demandas ante la Dirección de Asuntos Estudiantiles, por lo tanto, la falta de credibilidad o de confianza que hoy existe de la Federación por parte de los mismos estudiantes simplemente aleja más la posibilidad que éstos estén mejor representados ante sus distintas demandas”, reflexiona.

Gallardo recuerda que en sus tiempos, el quórum nunca fue un problema, porque veía una participación más activa, tanto así que cuando fue electo, su lista se impuso a otras dos. “Había mucha conciencia de que independiente de quién liderara la Federación de Estudiantes, ahí estaba el espacio de protección y seguridad, donde en general, los alumnos de las diferentes carreras sabían que podían confiar en ellos para ser representados ante las autoridades y así se consiguieron muchas cosas, desde matrículas diferenciadas, beneficios, espacios, apoyo a las carreras, seminarios, congresos y vemos que nada de eso existe actualmente, porque existe una desarticulación del estudiantado, no han sido capaces de resolver el tema de los estatutos y lo lamento mucho, espero que pronto la federación vuelva a ser lo que era antes”, insistió Gallardo.

En los últimos años, las asambleas han sido el espacio más relevante en la Umag, a la hora de tomar decisiones, pero para el ex presidente de la Feum, “no resuelve los problemas estudiantiles, porque se impone el que habla más fuerte, y lo que tienen que hacer las dirigencias es representar, en este caso, el 83% de la gente que no está votando. De repente había pérdida de los objetivos, creer que en una asamblea de 200-300 estudiantes era la representación de la universidad. Una Mesa Ejecutiva es lo que más necesita una universidad, porque los estudiantes deben tener una contraparte para presentar sus temas al gobierno regional, nacional y universidades universitarias, pero 10-15 voces distintas, hace que el mensaje se termine perdiendo”.

Titular en 2012

En tanto, Juan Carrasco Sánchez, titular en el año 2012, reconoce que no sabía que se había realizado este proceso, teniendo incluso, una hija estudiando en la Umag. “Creo que lo que está bajando y cayendo en cuestionamiento es la clase dirigente, que no da atisbos de credibilidad ante las bases. Hay una suerte de esfuerzo mínimo por parte de los grandes conglomerados de estudiantes. En mi época era impensado mantener una movilización en la lógica de un paro, había una respuesta más enérgica de parte de las autoridades de la universidad, que te demostraba preocupación por la normalidad académica. No hay una situación de incomodidad por parte de la autoridad por estar parados, el año pasado estuvieron meses en paro, ni siquiera una ‘toma’ fuerte, eran estudiantes que no querían hacer clases nomás, con alguna excusa de alguna temática nacional o tema puntual local”, criticó.

Para Carrasco, otro aspecto llamativo es que los dirigentes estudiantiles actuales no tienen mayor presencia mediática. “Los estudiantes prefieren las redes sociales, para ver temas entre ellos mismos; están muy hiperconectados, si bien nosotros teníamos nuestras redes sociales, no se nos iba la vida en eso, nosotros necesitábamos que la comunidad de Magallanes, se enterase de lo que estábamos haciendo. Para mí y muchos de mis compañeros, teníamos que comunicar demasiado por qué estábamos movilizados, y no era por un afán de figurar o hacer carrera”, recalcó.

Igual estima que hay un tema generacional en esta poca participación, pero advierte que “no es un juicio de las motivaciones, sentimientos o convicciones de los chicos, pero del dicho al hecho, hay un trecho gigante. Muchos dicen muchas cosas, pero a la hora de marchar, organizar debates, movilizar el interés de la universidad para crear una conciencia informada, no pasa por ahí. Es como muy floja la participación, como que les da lo mismo. Cuando nos ‘tomábamos’ la universidad, teníamos unas 60 personas movilizadas, ahora no alcanzan a ser cinco. No hay debate, se da sólo por redes sociales y por comentarios, no hay diálogo y ese es el gran problema. Los chicos están tan hiperconectados que sentarse frente al otro o reunir a varios y que todos te escuchen hablar, no ocurre”.

Iniciando la transición

José Manuel Contreras fue presidente de la Feum entre los años 90 y 91, justo cuando el país comenzaba a dejar atrás la dictadura militar. “Lo que ha ido sucediendo en las últimas décadas es que las expresiones que han ido asumiendo las formas de organización entre los jóvenes, han sido muy distintas. En nuestra época, los temas pasaban por terminar con la dictadura militar, que era la gran pelea que teníamos los jóvenes de ese entonces. Ahora son muchos más acotados los temas, hay distintos grupos de jóvenes que se reúnen con temas más específicos, como el medio ambiente, desarrollo de currículum, pero no hay un gran relato detrás del cual se pueda motivar a un conjunto grande de jóvenes. Entonces las organizaciones también empezaron a tener una forma distinta de ser comprendidas, dejaron de tener la importancia de antes”, reflexionó.

Contreras no cree que haya carencia de liderazgos, sino que las formas de organizarse son diferentes. “El movimiento Pingüino de 2006, las movilizaciones de 2011, para los gobiernos de turno fue muy difícil encontrar la forma en que esos jóvenes estaban organizándose, muy distintas a las que teníamos en los ’80 y principios de los ’90”.

En todo caso, la participación en instancias como las elecciones, era mayor en su época. “Recuerdo que cuando fui electo, votó más del 80% de los que tenían derecho a voto, de hecho, los que estaban en práctica o tesis, iban a votar de todas maneras, pero eran otras las motivaciones. Quizás no es la misma motivación actualmente y hay que ver cuáles son las formas de organizarse que tienen actualmente”, concluyó José Manuel Contreras.