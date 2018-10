Ex senador José Ruiz de Giorgio: “Llegué a pensar que el gobierno no reconocería el triunfo del No”

Texto Edmundo Rosinelli

La trascendental e histórica jornada electoral que vivió Chile hace 30 años fue un jueves 5 de octubre de 1988.

Hoy, viernes, recordamos ese día, cuando miles de chilenos acudieron a las urnas. La mayoría por primera vez después del golpe militar del ’73.

Era en un proceso que suponía ciertas garantías, a diferencia de lo ocurrido con el plebiscito del 11 de septiembre de 1980, cuando el general Augusto Pinochet le pidió al país pronunciarse sobre la nueva Constitución, sin que existieran registros electorales y donde, obviamente, se impuso el Sí por un 67,04%, contra el 30,19% que rechazó la propuesta constitucional.

Ocho años después la situación terminaría siendo radicalmente opuesta para los intereses electorales de Pinochet, tras convocar a un nuevo referéndum electoral.

La ciudadanía estaba llamada a ratificar la permanencia del general por otros ocho años, sin embargo el 53,31% de los chilenos votó por el No, lapidando dichas pretensiones.

En Magallanes el No se impuso por un 57,49% y el Sí consiguió el 42,51% de los sufragios.

Triunfo del No

El Sí fue respaldado por varios partidos, como Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente, Avanzada Nacional, Democracia Radical, Partido Nacional, Partido Liberal, Social Democracia, Partido del Sur.

Por la contraparte se formó la Concertación de Partidos por el “No”, integrada por 16 colectividades opositoras al régimen militar, y quienes posteriormente pasarían a identificarse como Concertación de Partidos por la Democracia.

En Magallanes el comando del “Sí” lo lideró Alejandro Fernández (hoy fallecido), hermano del entonces ministro del Interior, el abogado magallánico Sergio Fernández.

Y el coordinador del comando del “No” era el dirigente de los trabajadores de Enap, José Ruiz de Giorgio.

Habla después de 12 años

Después de 12 años retirado de la política, y de no hacer declaraciones, José Ruiz de Giorgio (82) rompió su silencio y habló con La Prensa Austral.

Actualmente vive en Viña del Mar y vía telefónica recordó lo que fue ese histórico 5 de octubre de 1988.

“Entre las cosas agradables que se pueden decir de esa época destaco que se ganó el plebiscito y pudimos decirle No a Pinochet, lo que significó un paso trascendental en la recuperación de la democracia”.

Es la importancia que le asigna a este evento. “Y por lo mismo, el día de la elección recuerdo que fue una jornada de mucha tensión primero, y de mucha alegría al final”.

“La verdad es que hasta terminado el acto electoral tuve mis dudas llegando a pensar que no iba a pasar nada, hasta que el gobierno se pronunció y reconoció el triunfo del No. Aunque igual me sentía intranquilo porque no sabíamos cómo se iba a desarrollar lo que venía por delante”, indica Ruiz.

“Para nosotros la campaña del No fue hecha con alegría, porque era la primera oportunidad en que el país se iba a pronunciar, y con un nivel bastante alto de garantías, porque estaban los registros electorales, a diferencia de lo ocurrido para el plebiscito de 1980”.

Ante la consulta de si se siente conforme con el rol que le correspondió desarrollar en esa época, el ex senador por Magallanes, respondió que “uno nunca está conforme porque siempre piensa que se pudo realizar más. Pero dentro de todo se hicieron los mayores esfuerzos y, modestamente, siento que contribuí a la recuperación de la democracia”. Aunque deja en claro que “no fue solamente el acto del No, sino la tarea que desarrolló el movimiento sindical chileno, donde tuve la suerte de participar, mediante el cual logramos movilizar al país y levantar un poco el espíritu de la gente que estaba muy decaído. Formé parte de un número importante de gente que se la jugó, especialmente en el movimiento sindical, con los pobladores y la gentes de trabajo y eso creo que contribuyó mucho a abrir una puerta hacia la democracia”.

Hoy José Ruiz de Giorgio está dedicado al descanso y a la familia. Después de ejercer como senador dejó la política y si bien no renunció a la Democracia Cristiana, tampoco participó en el refichaje de militantes que partió en Magallanes, en mayo de 2016. Sin ahondar mayormente, dejó en claro que tuvo problemas y discrepancias con la dirigencia de la DC, que hoy lo mantienen fuera de la colectividad.

Ex intendente

Jaime Jelincic había llegado meses antes a trabajar a la región en apoyo a la campaña del No. Antes fue dirigente nacional, trabajando como secretario general de la juventud radical revolucionaria, por tres años.

“Si hoy analizamos de lo que fuimos capaces de hacer no es menor. Había que romper el miedo y generar consensos. Teníamos que sacar la dictadura y entrar en un proceso de convergencia democrática, convenciendo a la ciudadanía de que la democracia era el único camino posible para tener una convivencia nacional ordenada”.

Sobre ese 5 de octubre de 1988, el ex intendente Jaime Jelincic dice que partió muy temprano, reuniéndose primero con personas ligadas al No, como Roque Tomás Scarpa, Juan Poblete, Francisco Alarcón, Juan Morano, Luis Godoy Gómez, entre algunos nombres de los que recuerda. Con todos ellos venían trabajando unidos en la coordinación de lo que sería el montaje y las redes de apoyo que tendrían.

“Nos constituimos muy temprano esa mañana con nuestra red para asegurar la transparencia del proceso plebiscitario. Con un gran despliegue de gente que perdió el miedo y que fueron a todos los locales. Teníamos apoderados en todas las mesas y eso nos permitió tener una red para defender los votos en una situación que sabíamos que no sería fácil”.

Primera mesa

La mesa 91, de la Escuela Bernardo O’Higgins, fue la primera en cerrar en Punta Arenas.

Como presidente actuó el contador Miguel Ruiz quien en esa época tenía 40 años.

“Ese día partí muy temprano, como las 5,30, para dirigirme al local de votación. Recuerdo que se vivía una situación bastante tensa, y dada mi situación histórica, porque fui detenido en isla Dawson, tenía un compromiso personal con el No. En la mesa mía votaron como 300 personas, bastante, se notaba el deseo de sufragar y por eso la gente comenzó a llegar muy temprano. Hubo algunos problemas que los resolvió el jefe de local, pero en general todo se desarrolló en orden”.

Ex consejero

Muy a su estilo, el ex consejero regional y alguna vez alcalde de Punta Arenas, Jorge Vega Germain envió una carta a la sección Dígalo de La Prensa Austral.

En ella se refiere al 5 de octubre de 1988, calificándola como “una fecha interesante y valedera”.

Parte señalando que en la década del setenta el país sufrió un quiebre institucional, “al tratar de imponerse un régimen totalitario”, como califica al gobierno de la Unidad Popular, “donde no se respetaban los derechos básicos de toda democracia”.

Después enumera una serie de acontecimientos, como la “declaración de principios del gobierno de Chile”, el 11 de marzo de 1974.

Y que la Constitución de 1980 contempló el llamado a plebiscito el 5 de octubre de 1988, “donde la opción No obtiene más sufragios.

Lo más importante para Vega es que el itinerario y plazos establecidos en la Constitución, “se cumplieron a cabalidad y dieron a Chile un desarrollo que hoy todos disfrutan”.