Ex senadora Carmen Frei abordó la muerte de su padre y a su libro “Magnicidio” en su visita a Magallanes: “No me puedo quedar tranquila mientras esta herida no se limpie”

La ex senadora y actual primera vicepresidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frei llegó a Punta Arenas para participar en el taller “Mujeres y estrategias de comunicación” organizado por la senadora Carolina Goic y la Fundación Konrad Adenauer, y además para reunirse con los camaradas de su partido, lo que fue destacado por la timonel regional de la DC, Eugenia Mancilla. En la ocasión manifestó que era un tremendo gusto estar acá y que estaba de acuerdo con que el país debía dejar de mirar sólo a Santiago y dedicarle tiempo y recursos a las regiones. Asimismo se refirió a los avances de la investigación por la muerte de su padre el ex Presidente Eduardo Frei Montalva y a su libro “Magnicidio”.

“Estamos en la etapa final de la investigación espero, ha sido un proceso largo y doloroso porque mi padre murió el año 1982, pero ya a partir de 2009 hay seis personas que están procesadas. En este momento están bajo fianza con firma mensual y ahora estamos esperando que el juez dicte sentencia. Se ha hecho todo lo posible por parte de los asesinos de mi padre por dilatar los procesos. Ha habido amenazas, todo tipo de encubrimientos, pactos de silencio que todavía el Ejército mantiene que no han querido contar ni confesar, piden perdón pero para mí es un perdón no válido porque cuando se pide perdón también hay que reconocer lo que se hizo”, remarcó.

Carmen Frei se refirió a su libro “Magnicidio” donde pudo relatar el cruel asesinato de su padre, en él se detalla la difícil batalla que debió enfrentar sola para conseguir la verdad, ya que muchos correligionarios y amigos le dieron la espalda. Para hacerlo debió enfrentarse a la traición de personas que fueron cercanas a su familia. En el proceso también quedó al descubierto una madeja de oscuras maniobras de los servicios de seguridad de Augusto Pinochet y una intrincada operación que incluyó médicos, enfermeras, instituciones, tráfico de armas químicas y siniestros personajes que parecen sacados de la peor novela de espionaje. A eso, se suma el silencio cómplice del Ejército de Chile.

Luego agregó que “cuando empezó a plantear la hipótesis del asesinato, muchos dijeron que yo estaba inventando, me pasaron al tribunal de disciplina de mi partido y al final decidí contar la historia como era, porque aquí no hay nada inventado y está todo judicializado. Mi papá desafió al gobierno para que llamara a un plebiscito en condiciones, porque el de 1980 fue sin registro electoral, sin nada, las mesas las constituían ellos y yo me acuerdo haber ido a votar muy temprano y la urna ya estaba llena, ellos además estaban pensando en formar un movimiento sin violencia y volver a la democracia y ahí se tomó la decisión de eliminar tanto a Tucapel Jiménez como a mi padre”, denunció.

Asimismo, agradeció que en este período de gobierno donde se nombró al doctor Luis Castillo como subsecretario de Redes Asistenciales, mucha gente se haya movilizado a lo largo del país con carteles, pancartas y velatones pidiendo justicia para su padre. “Si yo puedo hablar y escribir es mi obligación hacerlo por tantas familias que siguen sufriendo en Chile, no me puedo quedar tranquila mientras esta herida que es tan profunda se limpie”, sentenció.

Por su parte, la senadora Carolina Goic agradeció el entusiasmo, el coraje y la generosidad de Carmen Frei de asumir hoy la primera vicepresidencia de la Democracia Cristiana, en recorrer el país y comprometerse con la política. “Es una mujer con una tremenda trayectoria y para nosotros es un honor tenerla acá, ya que nos ayuda a fortalecer el trabajo de la DC en Magallanes. Como miembro de la Comisión de Salud hemos hecho todos los gestos para manifestar que es inaceptable que este gobierno nombre como subsecretario a alguien que fue encubridor”, expresó.

Finalmente, la presidenta regional de la DC, Eugenia Mancilla dijo que era importante que sus dirigentes nacionales desarrollaran un trabajo en los territorios y sobre todo en un momento tan especial cuando se estaba exigiendo justicia para el Presidente Frei.