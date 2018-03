Ex supermercado se ha transformado en foco de delincuencia y de plaga de ratones

La presidenta de la junta de vecinos de la villa El Ovejero, Gladys Miranda, manifestó su preocupación respecto a la desolada construcción, luego de que la madrugada del pasado martes un sujeto emergiera desde el interior del inmueble y le propinara una brutal golpiza a un joven malabarista.

Minutos antes de las 2 de la madrugada del martes un joven malabarista resultó con graves heridas tras ser brutalmente agredido por un sujeto que fue visto ingresando a una antigua y descuidada construcción emplazada en la esquina surponiente de Avenida Eduardo Frei con calle Hornillas. Esta fue la gota que rebalsó el vaso para los residentes de la villa El Ovejero, que desde hace varios años han intentado mediar con las autoridades para que el espacio no se convierta en un foco insalubre y delictivo.

Con preocupación, la presidenta de la junta de vecinos de dicha población, Gladys Miranda, manifestó que el año pasado envió un correo electrónico a la secretaría regional ministerial de Salud, debido a que desde el interior de la ex distribuidora Mayorista 10 comenzó a surgir una plaga de ratones, de la cual nunca tuvo contestación.

“Este lugar está todo deteriorado, es un foco infeccioso, le han roto todos los vidrios y se nos produjo un problema para los vecinos, porque una parte de mi sector colinda con el muro perimetral del supermercado y hace un tiempo se empezó a pasar a las casas una plaga de ratones. Mis vecinos han tratado de lidiar por su cuenta con este problema de salubridad, que aún continúa aunque está siendo controlado por los mismos residentes del lugar”, precisó.

No obstante, hace algunas semanas en la villa comenzaron a deambular personas en situación de calle, que precisamente hicieron de la abandonada construcción su lugar de pernoctación y de recurrente ingesta de bebidas alcohólicas, consumo de drogas y permanentes riñas.

“Un día venía del mall y me sorprendí al ver a un hombre de unos 30 años que abrió con una llave el candado que cierra el portón, y me acerqué a él presentándome y diciéndole que era de la junta de vecinos, manifestándole que mucha gente me había reclamado porque ellos tomaban, se drogaban pedían plata, se escuchaban las peleas, y él me dijo que ahí vivía más gente y una persona que estaba al cuidado de ese local le pasó la llave para que ellos vivieran ahí”, relató.

Asimismo, la situación comenzó a empeorar en los últimos días, denunciando que esta turba de personas insultaba e intimidaba a los vecinos, gritaba y peleaba en las noches, e incluso una residente del sector vio cómo un sujeto saltó el muro e ingresó a su patio, contexto que los mantiene atemorizados, solicitándole a los dueños del terreno que tomen cartas en el asunto.

“Tenemos un parque que es bonito y durante estos días los niños no podían ir a jugar porque estas personas se instalaban ahí, iban a tomar o a drogarse y yo no sé de dónde sacan tanta plata, pero es impresionante ver la cantidad de cajas de vino, latas y botellas de cerveza. Ese terreno se puede ocupar para tantas cosas. Hemos peleado por mucho tiempo para tener una comisaría de Carabineros en este sector. Sería bueno que se pueda remodelar o echarlo abajo, pero que sea ocupado para algo útil, porque hoy es un basurero y un foco insalubre, y esto va a seguir ocurriendo”, lamentó Miranda.

A su vez, explicó que estos días Carabineros ya habría desalojado a los moradores pero teme que el lugar vuelva a ser ocupado y utilizado para los mismos fines

“Yo no sé al final quién es el dueño ahí, y eso está como para que la gente llegue y entre. En el cierre perimetral que tienen por adelante tiene un espacio de alrededor de 50 centímetros en el que cualquiera puede pasar, además de que la reja está rota en una parte”, concluyó.

Consultado al respecto, el alcalde Claudio Radonich adelantó que “como es un sitio que es privado vamos a comunicarnos con los dueños. Como municipalidad tenemos poco margen, pero vamos a oficiar a Carabineros para tener en ese lugar una mayor vigilancia. Le hacemos un llamado a los propietarios de este espacio que se hagan responsables porque genera efectos muy negativos en todo el barrio y la ciudad. Dentro del margen de la ley vamos a usar todos los elementos para poder cuidar más ese sector”.