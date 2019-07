Ex timonel del sector salmonero: “Es una situación delicada pero lo cierto en esto es que no pueden existir defensas corporativas”

El hasta hace poco gerente de Salmones Magallanes y vicepresidente de la Asociación de Productores de Salmón de esta región, Oscar Garay Krogh, se refirió a la situación que afronta la firma de capitales noruegos, investigada por Sernapesca debido a presuntas adulteraciones en el registro de mortalidad de peces.

“Un hecho de esta naturaleza es una situación muy grave y la Asociación no puede hacer más que condenar enérgicamente cualquiera irregularidad que sus miembros puedan cometer”, fueron las palabras con que el hasta hace unas semanas gerente de Salmones Magallanes y vicepresidente de la Asociación de Productores de Salmón de Magallanes, Oscar Garay Krogh, quiso referirse de inmediato a la situación que hoy enfrenta la empresa Nova Austral, investigada por Sernapesca debido a una presunta manipulación de parte de la compañía de capitales noruegos a sus índices de mortalidad de salmones.

Lo anterior es parte de las acusaciones que publicó esta semana el diario electrónico El Mostrador, que de acuerdo a una investigación de meses, devela que la empresa salmonera que gerencia Nicos Nicolaides, habría alterado información que entrega a los entes fiscalizadores. “Es una situación delicada pero lo cierto en esto es que no pueden existir defensas corporativas en una situación que riña con la ética y además con la normativa vigente. Una situación así enloda cualquier muy buen trabajo que se esté realizando por parte de las empresas y de la industria en general. Las leyes y normativas están para cumplirse”, señaló Garay.

Responsabilidad o inocencia

Ahora bien, el profesional fue enfático en señalar que en esta materia, hay que tener cautela. “Hasta ahora esto es una acusación, que está siendo investigada por las autoridades pertinentes para verificar la veracidad o no de los hechos, por lo tanto habrá que esperar que es lo que la autoridad determina antes de poder emitir un juicio de valor sobre la empresa en particular. La presunción de inocencia es algo que es parte de nuestra legislación y del Estado de Derecho. De comprobarse, es una situación gravísima, sin duda, pero hay que esperar que los organismos que corresponda realicen su investigación y determinen el grado de responsabilidad o inocencia de la empresa” concluyó el ex directivo que fue recientemente invitado a Noruega, como uno de los expositores en ‘Lofoten Seminar’, uno de los más importantes seminarios que se realizan en el país nórdico, donde dio a conocer datos relevantes respecto de la industria salmonera chilena y las perspectivas de ésta en Magallanes.