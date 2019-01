Exigen acelerar la pavimentación de los caminos al interior del Paine

La Asociación de Transportistas de Turismo de Ultima Esperanza criticó el mal estado en que se encuentran los caminos al interior del Parque Nacional Torres del Paine por las graves consecuencias que tienen para sus máquinas de trabajo y la pésima imagen que se llevan los turistas luego de vivir la experiencia de transitar por el recinto.

Manifestaron que se trata de un problema que hasta el momento no ha tenido solución y que se incrementa cada año al aumentar las visitas al lugar de fama internacional. Desde hace décadas, el Estado ha invertido millonarias sumas de dinero en la mantención de los caminos del Paine. Se trata de trabajos de ripiado y compactación que se realizan todas las temporadas, sin que se opte por una solución más permanente. Ante lo anterior, para ellos como transportistas es necesario acelerar el proyecto de pavimentación de los caminos al interior del Parque Nacional Torres del Paine.

El presidente de la Asociación de Transportistas de Turismo de Ultima Esperanza (que reúne a 250 socios), Claudio Mancilla, manifestó: “Hoy es penoso y lamentable reconocer que los caminos en Torres del Paine no están aptos para vehículos particulares por los daños que van sufrir. Los caminos no están a la altura de una Octava Maravilla del Mundo. Se pagan millones de pesos a una empresa constructora para su mantención, sin embargo los arreglos no tienen mayor duración. Además del deterioro a los vehículos, el polvo en suspensión es una amenaza constante de accidentes de tránsito, sumado al serio daño medioambiental que provocan”.

Con respecto al caso específico de sus asociados, manifestó que se encuentran enfrentando pérdidas económicas al sufrir el daño de sus máquinas de trabajo, muchas de las cuales se encuentran detenidas porque los repuestos se deben adquirir en el extranjero, los que llegan con demoras de, incluso, un mes.

Lamentó que sus pérdidas nadie las asuma y que debido al daño que sufren sus transportes no puedan entregar el servicio de calidad que se merecen quienes realizan un largo viaje para conocer la Patagonia.

Indicó que debido a la mala experiencia muchos visitantes han calificado con nota 2 ó 3 la experiencia vivida, pese “al esfuerzo de las empresas en adquirir nuevos transportes en cada temporada con el fin de entregar un servicio de calidad. Sin embargo, hay que reconocer que estamos a muchos años de tener un turismo como corresponde” expresó Claudio Mancilla.