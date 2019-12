Extranjeros reconocen que ha sido doloroso sentirse discriminados

– La consulta ciudadana estará disponible hasta el 26 de enero de 2020 en el sitio web www.yoterespeto.cl.

“He vivido discriminaciones y no me gustaría que le pase a otra persona. Es doloroso que cuando trabajas en una tienda una persona te diga que no quiere que la atienda alguien de color o que en el colectivo los pasajeros se limpien como si tuvieran una mancha. Lo expongo para que haya más respeto para todos los migrantes”.

Con este testimonio, María Nieves Caro, colombiana que vive hace 9 años en Punta Arenas, se sumó a la campaña de sensibilización “Yo te respeto” que incluye la realización de la Segunda Consulta Ciudadana de Discriminación.

María Nieves explica que en general su experiencia en Chile ha sido buena y agradece las oportunidades de trabajo que ha tenido en la región. Sin embargo, reconoce que ha sido doloroso sentirse discriminado, por ser migrante o por el color de su piel.

En la intendencia regional se realizó el lanzamiento de la Segunda Consulta Ciudadana de Discriminación, que busca conocer las opiniones de la comunidad, para así perfeccionar la Ley Antidiscriminación vigente y así elaborar una política nacional antidiscriminación para todos los órganos de la Administración del Estado.

Durante la primera Consulta Ciudadana de Discriminación, realizada el año 2013, se estableció que el 52% de los consultados fue víctima de discriminación y el 72% reconoce haber discriminado ignorando, omitiendo o excluyendo a alguien. Además el 46% declaró haber discriminado por apariencia personal, el 28% declaró haber discriminado por ideología u opinión política y el 29% reconoce haber discriminado burlándose reiteradamente.

La seremi de Gobierno, Alejandra Muñoz, destacó que “para el gobierno es importante conocer la percepción de la ciudadanía, porque la sociedad es diversa, es heterogénea y todos debemos tener un espacio digno en ella. Queremos un país respetuoso, que acepte las diferencias, que aprenda de ellas y donde, sobre todo, tengamos diálogo y debate”.

La Segunda Consulta Ciudadana de Discriminación es de carácter nacional, voluntaria, anónima y no vinculante, y tiene por objetivo actualizar la percepción y concientizar a la ciudadanía sobre la discriminación en el país. Estará disponible hasta el 26 de enero de 2020 en el sitio web www.yoterespeto.cl en español, mapudungún, aymara, rapanui y kreyol. En todo el territorio nacional en formato físico estará disponible en español.

Para la aplicación presencial de la consulta, existirá un trabajo territorial conjunto entre la seremi de Gobierno y las gobernaciones provinciales. El cuestionario tiene un total de 15 preguntas cerradas, idénticas a las de la consulta anterior, que fue desarrollada el año 2013. La entrega de resultados constará de un análisis cuantitativo y un informe final, que tiene un plazo mínimo de ocho semanas posterior a la entrega de los insumos y será realizado por el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.