Fabián Jaksic: “La región está apostando a llegar a ser un centro de referencia nacional de investigación y docencia”

En la inauguración del Centro Asistencial Docente y de Investigación, Cadi, de la Universidad de Magallanes, uno de los presentes fue el académico e investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile y Doctor en Zoología de la Universidad de California, y Premio Nacional de Ciencias Naturales 2018, Fabián Jaksic Andrade. Al ser la Pontificia Universidad Católica una institución con la que este centro tendrá una especial vinculación, el académico valoró la creación de este espacio para la investigación y la docencia.

“Hay dos cosas que me impresionan mucho. Uno, que una universidad de región extrema se alíe con la Pontificia Universidad Católica de Chile y logran confluir sus intereses para crear un grupo de investigación basado acá y no en Santiago. Eso es bastante heroico, pero, al mismo tiempo, para llevar al futuro. Magallanes, el futuro que tiene como base de investigación científica es muy grande, Punta Arenas va a ser la proyección hacia la Antártica, no va a ser Australia ni Nueva Zelanda, va a ser Punta Arenas. Y por otra parte, está el tema de que hay una cantidad de gente que está en la región, que la única posibilidad de hacer estudios médicos, por ejemplo, es emigrar, y posiblemente, después de eso, no vuelven. En cambio, si uno ofrece una alternativa de educación, de buena calidad, que está amparada en buena ciencia, y en la posibilidad de hacer investigación, eso favorece mucho a la educación”.

Una cualidad que Jaksic califica de pionera respecto de las funciones que tendrá el Cadi es en el de “unir dos grandes disciplinas: biomedicina y biorrecursos. Explorar propiedades terapéuticas de los biorrecursos, que son los renovables, que pueden ser algas, plantas u organismos del suelo, para uso en biomedicina, que eventualmente tiene aplicaciones a medicina en concreto, a terapias o fármacos, es también muy previsor, muy adelantado al tiempo”, calificó.

Como magallánico, Fabián Jaksic destaca que este tipo de iniciativas son posibles de concretar en la región. “Esto tiene un muy buen futuro, es un primer gran paso y esto de que comienzan con un edificio al cual acceden tres centros, dentro de un campo biomédico y de medicina como es el hospital, es genial. Felicito a la gente que vio esto, obviamente esto ha tomado muchos años, según he visto, pero hasta el camino más largo comienza con el primer paso, y lo preveo muy exitoso. La región está apostando a llegar a ser un centro de referencia de partida, nacional, de investigación y docencia, pero detrás de esto está la intención de ser un referente internacional, en interdisciplina, y eso es lo que más me impresiona”.

Ministerio de Ciencias

Otro tema que abordó el Premio Nacional de Ciencias Naturales tiene relación con el recientemente creado Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.

Su primer concepto se refiere al paso que se está dando: “La ciencia una de las formas que tiene de progresar es haciendo experimentos, que pueden resultar o no. Todos los experimentos resultan, el problema es si el resultado es bueno o es malo, y aquí, efectivamente hacía falta el experimento de crear un ministerio. Si no resulta, como en el caso de Argentina, se elimina o se baja de categoría de ministerio a subsecretaría”.

Sin embargo, para Jaksic esto no es lo más trascendente, sino que “si el ministro de Ciencia se sienta en la misma mesa con los otros veinte ministros que tiene el Presidente, hay que ver si eso tiene algún resultado concreto en el financiamiento de la ciencia, si al final, le vamos a cobrar la cuenta al ministro, eso es lo que quieren los científicos”, apuntó Fabián Jaksic, culminando con sus mejores deseos hacia este ministerio, recalcando que “es un experimento que había que hacer, que deseo que tenga todo el éxito posible, voy a hacer todo lo posible con mis limitaciones, de que así sea y les deseo lo mejor, no conocemos otra alternativa para lograr mayor financiamiento para la ciencia”.