Fallece adulto mayor que vivía en la indigencia y cuya esposa murió en incendio en población Las Naciones en 2017

En muchas ocasiones, Héctor Galli Soto relató las dificultades que vivía a diario, sobre todo tras el incendio que en agosto de 2017 arrasó con su vivienda en calle Uruguay, población Las Naciones, en el que falleció su esposa. Desde entonces, era un habitual personaje del Hospital Clínico de Punta Arenas, hasta donde llegaba buscando refugio o por diferentes dolencias.

Ese hombre, ya de 80 años, falleció ayer, en el mismo hospital, informó la Hospedería del Hogar de Cristo, que contrató el servicio fúnebre.

Galli se fue sin poder ver concretada una ayuda para recuperar su vivienda. Numerosos fueron los llamados a través de La Prensa Austral y El Magallanes, para poder reconstruir su hogar, más aún porque sus problemas de salud le impedían trabajar. De hecho, tras el siniestro que le arrebató a su esposa, Galli fue contratado por la municipalidad como funcionario del Festival Folclórico en la Patagonia, pero tras el fin del contrato, no volvió a recibir nuevas oportunidades para trabajar y salir de su precaria situación.

En una entrevista en 2018 con El Magallanes, declaró: “Paso las noches durmiendo en el Hospital Clínico de Magallanes, hay una silla en la cual me recuesto y me duermo ahí toda la noche. Luego de eso me paro y me voy a tomar un café por ahí, tengo una pensión de 110 mil pesos y con eso me puedo alimentar. Llevo así un año”, afirmó en aquella oportunidad