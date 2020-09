Fallece recordado reportero gráfico de El Magallanes Juan Aguilar Zúñiga

A los 87 años falleció ayer Juan Aguilar Zúñiga, quien se desempeñara como fotógrafo de El Magallanes entre las décadas del ’60 y ’70. Nacido en Punta Arenas, fue trabajador portuario y posteriormente, estuvo ligado al Cine Gran Palace, para de ahí pasar a El Magallanes, donde permaneció hasta 1975. Le sobreviven sus hijos René, que vive en Alemania, y Juan Carlos, además de sus nietos Melba Aguilar Bustamante, y Juan Carlos Aguilar Ojeda, y cinco bisnietos: Carlos Aguilar Vargas, que estudia en Viena, Austria; Rodrigo y Nicolás Lara Aguilar, Florencia Espinoza Aguilar y Antonia Aguilar Vargas. Su esposa, Melba Quinán Cortez, había fallecido hace cinco años.

El jefe de Fotografía de La Prensa Austral y El Magallanes, José Villarroel González destacó que Juan Aguilar fue su mentor, pues “en 1973, antes del Golpe Militar, llegué a poner un aviso para trabajar, me encontró en el pasillo y me preguntó qué necesitaba. Ahí le dije que estaba buscando trabajo y me respondió ‘yo necesito un ayudante, soy reportero gráfico’. Al principio no quería, porque le dije que no sabía nada de fotografía. Me dijo ‘venga nomás y de a poco va aprendiendo’. Me enseñó a revelar, a tomar fotos y le tengo un agradecimiento especial a él y su familia”.

Los funerales de Juan Aguilar Zúñiga se realizarán mañana, saliendo desde las 15 horas de la Funeraria Jesús Nazareno, rumbo al Cementerio Municipal.