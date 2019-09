Falleció ex jefe de Aseo que será recordado por su buena voluntad

Emilio Boccazzi lamentó que la muerte se lo llevara tan prontamente, luego de ser golpeado duramente por un cáncer. “Espero que Dios lo guarde y proteja a su familia”.

Su paso por la Municipalidad de Punta Arenas fue de apenas seis años, sin embargo José Mario Almonacid Maldonado, dejó una huella e impronta personal en el trabajo y tareas que le fueron encomendadas.

“Una característica que muchos no tienen, fue su buena voluntad para dar soluciones a cualquier problema que le pidieran solucionar”, dijo una funcionaria municipal al recordar a su ex colega, fallecido ayer, producto de un cáncer que no logró vencer.

Almonacid ingresó a trabajar al municipio de Punta Arenas el 1 de mayo de 2013, durante la administración del alcalde Emilio Boccazzi, quedando a cargo de la Dirección de Aseo y Ornato.

El 23 de enero de 2017, el alcalde Claudio Radonich lo trasladó a la Dirección de Desarrollo Económico Local.

Y en julio de este año recibió el último sueldo como funcionario municipal ya que a partir de agosto se acogió a una jubilación por invalidez.

Como “un hombre fuerte”, calificó Boccazzi a Almonacid, a quien recordó como “un colaborador importante de mi gestión”. Lamentó que la muerte se lo llevara tan prontamente, luego de ser golpeado duramente por un cáncer. “Espero que Dios lo guarde y proteja a su familia”.

En su Facebook, René “Lito” Rodríguez escribió: “descansa en paz querido amigo Mario Almonacid. Un honor haber compartido contigo la música y el canto, seguramente estarás tocando tu bombo y cantando junto a los que nos antecedieron. Mis sinceras condolencias a Ingrid e hijos”.

Mario Almonacid integró el grupo Khon-Juro, que defendió el tema de “Lito”, Paloma Ingrata, en la competencia del pre-Cosquín año 2005, efectuado en la ciudad de Río Grande, (los otros integrantes eran Mauricio Aguayo, Iván González y Robinson Hidalgo)

En su Facebook, el ex concejal Mario Pascual lo recordó como “un gran músico, director de Aseo, Ornato y Medio Ambiente de la Municipalidad de Punta Arenas. Me acompañó y apoyó, junto a otros funcionarios, en la elaboración de la Ordenanza de Sustitución de las Bolsas Plásticas y en la realización de varias propuestas relacionadas con temas medio ambientales. Nos entregó el Ñandú que ganáramos junto al Grupo Albatros en el Festival de la Patagonia a pedido del público. Sencillo, directo, cascarrabias y leal. Descansa en Paz querido Mario Almonacid”.

El ex funcionario del Instituto de Seguridad Laboral está siendo velado en Pasaje Miramar Nº3080.