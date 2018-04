Fallo ordena reincorporación inmediata de funcionaria de Carabineros llamada a retiro sin ningún tipo de beneficio

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió este lunes un recurso de protección interpuesto por una funcionaria de Carabineros, quien por resolución administrativa, notificada el 31 de enero de 2018, se decretó su retiro temporal de la institución, sin ningún tipo de beneficios.

La acción judicial tenía como único propósito dejar sin efecto la resolución exenta Nº66, firmada por el prefecto subrogante de Magallanes, teniente coronel Andrés Merino.

Dicho acto administrativo fue calificado de ilegal y arbitrario por la sargento segundo de Carabineros, Emilia Cordero Rosas, por lo que hizo uso del derecho de los recursos que le franquea la legislación.

En noviembre de 2015, la funcionaria pública sufrió un accidente en su hombro derecho, en actos propios de servicios mientras prestaba funciones en la Escuela de Suboficiales, en Santiago, tras lo cual y mientras hacía uso de licencias médicas, debido a una cirugía de la muñeca derecha, en enero de 2016 fue destinada a Punta Arenas. En agosto de 2017 no hizo valer más licencias médicas, por lo que se presentó a trabajar, pero no fue recibida en su unidad, la Primera Comisaría de Carabineros, al no contar con alta médica, además que se encontraba a disposición de la Comisión Médica Central de Carabineros, sin embargo meses más tarde por baja dotación de personal en Punta Arenas, fue reubicada en la hospedería de oficiales y suboficiales, donde desarrolló servicios ordinarios.

La Comisión Médica Central declaró su imposibilidad física proponiendo su retiro temporal. En contra de dicha resolución presentó un recurso de reposición, el cual fue resuelto negativamente el 11 de enero del año en curso, dictándose el día 30 del mismo mes, la resolución que dispone su retiro temporal, sin ningún tipo de beneficios.

Frente a lo anterior, el recurso esgrime que la resolución recurrida es arbitraria por cuanto el prefecto subrogante no estaba obligado a eliminar a la funcionaria de las filas de la institución, ya que la Comisión Médica Central sólo propone al general director y sus delegados.

La baja significaba el retiro temporal de la institución a contar de las cero horas del 25 de enero de 2018, sin derecho a pensión de retiro, ni a impetrar el beneficio del artículo 75 del DFL Nº2 de 1968, ni el de seis meses de inamovilidad, en circunstancias que a ese trabajo había optado y se había hecho meritoria mediante formación profesional y ejercicio durante 18 años 11 meses, actividad que tenía protección legal en sus especiales circunstancias de salud por accidente en acto de servicio.

Según resolvieron los ministros de la Corte de Apelaciones que fallaron la presentación legal, el acto administrativo impugnado, “adolecía de falta de rigurosidad e inconsecuencias y desapego al mérito de los antecedentes que contaminaron el proceso y su culminación, aparte del hecho que no todos los antecedentes eran de orden clínico ni coincidente”, concluye el principal considerando, que dio por acogido el recurso de protección interpuesto por Emilia Cordero Rosas, dejando sin efecto la Resolución Exenta Nº66 de 30 de enero de 2018, dictada en el anterior mando institucional, y se ordena la reincorporación inmediata a sus funciones en Carabineros de Chile y se dispone el pago del sueldo devengado desde enero de 2018 hasta su total reincorporación.

La jefatura zonal de Carabineros podría eventualmente recurrir de apelación ante la Corte Suprema para intentar anular lo resuelto por la Corte de Apelaciones.