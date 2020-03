Falta de estacionamientos: sólo parte de los problemas de las personas con movilidad reducida

Desde lugares para aparcar ocupados hasta la falta de rampas para sillas de ruedas, son parte de una realidad muchas veces ignorada.

En una ciudad no diseñada ni habilitada para el cómodo desplazamiento de personas con discapacidad o movilidad reducida lo menos que se puede exigir es respeto, consciencia, y acatar lo que está establecido por ley. Sin embargo, ni lo uno ni lo otro ocurre.

Basta con recorrer el centro de Punta Arenas para observar estacionamientos reservados ocupados por quien llegó primero o no tenía dónde, o llegar incluso a entidades relacionadas con la salud que no disponen de una rampa para silla de ruedas.

A modo de mera información, desde Transportes informaron que las multas por estacionarse en lugares reservados para personas con discapacidad fluctúan entre los 49 mil y los 74 mil pesos. Y en caso de ser reincidente, el pago puede ser el doble e incluso el triple, además de la suspensión de la licencia de conducir por 30 días.

Las multas pueden ser cursadas por Carabineros o inspectores municipales, incluso cualquier persona puede solicitar la presencia de estos representantes para proceder a la fiscalización. Para el ciudadano común, la manera de comprobar si se está usufructuando del espacio es observar el costado izquierdo inferior del parabrisas del vehículo, donde la persona con discapacidad tiene la obligación de hacer visible su credencial de discapacidad (la Cruz de Malta no es válida para este efecto).

Para Magdalena Rodríguez, administradora del servicio de transportes para personas con movilidad reducida Movilízate, Punta Arenas evidentemente no está preparada para personas con discapacidad. “No hay respeto por los estacionamientos. Voy a buscar a una niña que estudia en el Insuco y siempre es lo mismo, el espacio nunca está desocupado. Debo esperarla en doble fila con la posibilidad de que me pasen un parte, y cuando he podido conversar con quienes mal ocupan el lugar dicen ‘si fui por algo cortito’. Sí, pero lo suficiente para dificultar las cosas”, cita como ejemplo. Agrega que situaciones similares les ha tocado vivir en el sector de Plaza de Armas Benjamín Muñoz Gamero, donde también “en la teoría” hay dos estacionamientos reservados para personas con discapacidad.

A modo casi de anécdota, recuerda una situación especial que les tocó vivir frente al Hogar de Cristo, en calle Balmaceda. “Como en la vereda no hay bajada para silla no tenemos más alternativa que subirnos arriba del bandejón. Un día nos quisieron sacar un parte, a lo cual respondimos con un ‘no ve lo que estamos haciendo’, mientras bajábamos a un abuelito. La respuesta fue ‘a mí no me importa’. La situación la vivimos por segunda vez, pero en la oportunidad el inspector sí tuvo criterio suficiente para entender que había un bien mayor”.

Pero el tema de los estacionamiento no lo es todo, porque el problema va más allá. Carlos Núñez, representante de Movilízate, cuenta que le tocó llevar un paciente al edificio de salud de Lautaro Navarro, “¡y no tenían rampa para subir a una persona con silla de ruedas! Lo mismo en una notaría, lo que por buena voluntad de un funcionario se subsanó debiendo ir éste hasta nuestro móvil”.

En Chile actualmente hay más de 2 millones 800 personas con discapacidad, quienes a diario se ven enfrentados a situaciones como las anteriormente descritas.