Familia de ex carabinero condenado por crimen de joven natalino: “Ojalá que el fiscal Campos busque la verdad y no la conveniencia de su acusación”

“Acá en ningún momento se ha dicho la verdad. Lo que sucedió fue una agresión en contra de Carabineros. El se defendió del ataque en una primera, segunda y hasta tercera instancia”, expreso ayer Héctor Delgado Velásquez, quien llegó a eso de las 11 horas junto a familiares y cercanos hasta la Catedral de Punta Arenas, en busca de apoyo y justicia para su hermano y ex carabinero, Miguel Delgado, único condenado por el delito de homicidio consumado respecto de la muerte del joven Gonzalo Muñoz del Campo, acaecido el 8 de julio del año pasado en Puerto Natales.

Al ser consultado respecto de cómo se explicaría que si Miguel era la víctima, resultara fallecido Gonzalo, el hermano del ex funcionario público señaló: “El fue atacado con el mismo palo que se defendió y llamó a Carabineros, lo que demuestra claramente que estaba siendo agredido y en tres oportunidades diferentes. Entonces, lo único que queremos es que se diga y se sepa la verdad. Está triste, no es lo que se está acusando tampoco, esto fue una riña y él se defendió Ellos lo atacaron por su condición de carabinero, todo el mundo lo sabe y nadie dice nada porque no les interesa”.

En cuanto a que pudieran existir elementos para demostrar la inocencia del condenado, Héctor manifestó que: “Ojalá que el fiscal Campos busque la verdad y no la conveniencia de su acusación”.

Sumándose a las palabras de Héctor, manifestó también su parecer la pareja del ex uniformado, Yisenia Flores Meza, quien afirma, los daños sufridos por Miguel están acreditados. “Pude ver cómo estaba su cara y hematomas producto de los palos que le dieron, pero eso tampoco lo están haciendo valer y es injusto. Tenía golpes que lo dejaron totalmente desvalido y él no se dio cuenta de lo que estaba pasando. Cuando se fue de ahí, pensó que era el agredido. Siempre se sintió la víctima y así fue”, planteó señalando además que el único condenado por este delito “nunca ha sido una persona agresiva, siempre fue muy leal conmigo, con su familia y su hijita. Lamentablemente -la pelea- terminó en un deceso, pero si esos tipos no lo hubieran golpeado con ese palo, nada de esto podría haber pasado”. No estamos pidiendo que -Miguel- salga libre de polvo y paja, porque hay una persona que no está entre nosotros y es muy lamentable por la familia, pero -el fallecido- tampoco era un niño. Una persona de 23 años sabe a lo que sale, él salió a divertirse tal como mi pareja. Y como todos nosotros -el ex uniformado- tiene derecho a defenderse, no tiene por qué salir a la calle tapándose porque es un carabinero”.

Finalmente, Yisenia Flores lamentó que algunos sectores de la comunidad traten como una basura a los miembros de dicha institución. “Les perdieron totalmente el respeto, ¿por qué tiene que ser así?. Hoy en día se está peleando en Santiago lo que pasó con la estafa esa, pero los que están pagando el pato son los carabineros de la calle, ellos son los que se llevan todas las represalias de la gente”.

Mientras los familiares del ex carabinero emitían sus declaraciones, en paralelo se encontraba -en el mismo lugar- un grupo de jóvenes que con carteles a la vista expresó su total descontento y rabia en contra de la institución policial, profiriendo consignas como ‘asesinos’ y otros epítetos, representaron su malestar por el actuar del otrora efectivo policial y enfatizaron la gravedad de que en los incidentes resultara fallecida una persona civil.

La sentencia por este caso se leerá el próximo lunes 9 de julio.