Familia defiende labor del Centro de Rehabilitación y llama a colaborar en las Jornadas

Maximiliano Fernández tiene una hemiparesia izquierda por una hemorragia cerebral que tuvo al nacer.

“Las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes son importantísimas, porque son la única manera de que el centro de rehabilitación funcione y éste es el único apoyo que tenemos como usuarios. Acá nunca cierran las puertas, incluso si no tienes previsión”. Con estas palabras Carolina Villegas Huentelicán realizó el llamado a cooperar con el Centro de Rehabilitación del Club de Leones Cruz del Sur, la misma institución que ha acompañado a su hijo Maximiliano Fernández, de ocho años, en su proceso de recuperación.

La madre explica que su hijo ha sido parte del centro desde que tenía 15 días de vida. Explicó que tuvo un embarazo gemelar, y sus hijos son prematuros de 33 semanas. “Me realizaron una cesárea de emergencia porque me hicieron una ecografía y se dieron cuenta de que al cordón umbilical del Maxi no le llegaba la sangre y lo sacaron antes. Son gemelos idénticos, fue una placenta con dos cordones y era un embarazo de alto riesgo. A los dos días de nacer le hicieron una ecografía cerebral para ver si le quedaron secuelas por la falta de sangre a su cordón y se dieron cuenta de que, producto de ello, sufrió una hemorragia cerebral que le generó una hemiparesia en el lado izquierdo”, explicó Carolina.

Recordó que mientras estaban internados en la Unidad de Neonatología del Hospital Clínico de Magallanes, los visitó un equipo del Grupo Pinar (Programa de Intervención de Neonatos de Alto riesgo Neurológico) del Centro de Rehabilitación, “así que a los 15 días ya estábamos acá con los dos gemelos Rodrigo y Maximiliano. A Rodrigo le dieron el alta y lo dejaron sólo con fonoaudiólogo y a Maximiliano lo derivaron con terapeuta ocupacional, kinesiólogo y todas las demás prestaciones. El Maxi tiene terapia los lunes con kinesiólogo y los miércoles fonoaudiólogos y los viernes tienen tres terapias juntas desde las 14 a las 16,30 horas. Estudia en la Escuela España, donde entra a las 8 y sale a las tres y media de la tarde”, resumió la madre sobre su rutina.

Maximiliano tuvo daño motor, pero no intelectual, de acuerdo a los scanners realizados. Sin embargo, presenta una inmadurez intelectual que es complicada de tratar. “Nos recomendaron cursos separados y de hecho le ha hecho súper bien”, apuntó su madre.

Además, una vez al año, a Maxi le inyectan la toxina botulínica para que se le relajen los músculos, porque los niños con parálisis cerebral tienden a ponerse rígidos y los músculos se les contraen, entonces para que no adopte una mala postura le inyectan el bótox para relajar el músculo. La mamá reconoce que esto le permitirá caminar bien y poder usar la OTP (Ayuda ortopédica tobillo pie), además de una órtesis en la mano.

“Desde su primer terapeuta, Maxi siempre ha sido súper regalón, de hecho los dos hermanos son pacientes del centro. Ellos me han arreglado la vida de tal manera que yo puedo coordinar los horarios e incluso me arreglan los horarios cuando he visto que estoy media complicada”, dijo Carolina Villegas.

Explicó que en el centro de rehabilitación no existen las diferencias y no le cierran las puertas a nadie. “Este es un trabajo que no sería posible si no existieran las Jornadas por la Rehabilitación y los pacientes no tendrían otra opción”, concluyó la madre de Maxi, haciendo un llamado a la comunidad a colaborar con la cruzada solidaria de mañana.