Familia del tercer fallecido por Covid en un hospital de Santiago acusa que los enfermos son abandonados

Funerales de Manuel Llaipén, se realizaron este viernes en Punta Arenas.

«Si bien nuestra familia autorizó su traslado a un hospital de Santiago, pero una vez allá sentimos que nuestro tío fue abandonado, porque el hospital de acá nunca se comunicó con nosotros, razón por la cual por nuestros propios medios debimos conseguir, en primer lugar, el número telefónico del Hospital Metropolitano, y luego después de dos días, recién logramos contactarnos con dicho centro de salud y saber de su condición de salud”.

Así, en medio de la angustia y dolor que la embargaba después de dar sepultura a su tío en el Cementerio Municipal de Punta Arenas, reaccionó Nadia Llaipén, sobrina de Manuel Llaipén Naín, fallecido el 22 de septiembre en la capital a causa del Covid-19.

Es la tercera víctima fatal que cobra el virus en Punta Arenas en esta segunda ola de contagios, de los 33 pacientes que han sido aeroevacuados a hospitales del norte del país en los últimos 30 días, como una forma de liberar camas críticas en el Hospital Clínico de Magallanes.

Manuel Llaipén tenía 57 años, era soltero, sin hijos, y tenía su domicilio en calle Gaspar Marín, en la población Camilo Henríquez. Era gásfiter y trabajó por largos años en la Constructora Vilicic, tras lo cual se pensionó anticipadamente por invalidez debido a una discapacidad visual.

Su sobrina Nadia relata que su tío cayó al Hospital Clínico el pasado 3 de septiembre. “Se sintió mal, tenía escalofríos y fiebre, lo dejaron hospitalizado, porque además tenía otras patologías de base (diabetes e hipertensión). Al tercer día llamaron a la familia para comunicarle que el hospital requería de ventiladores y que por lo mismo necesitaban de la autorización para trasladarse a Santiago. La autorización fue firmada por un hermano.

Agrega que su tío fue trasladado grave y que a su llegada a Santiago y por protocolo, el Hospital Clínico le avisaría de la condición del paciente. “Ello no ocurrió, nunca nos avisaron de nada, por lo que recién dos días después conseguimos dar con el número telefónico del Hospital Metropolitano hasta donde había sido llevado. Me pidieron mi número de contacto para que diariamente me tengan informado de la evolución del tío. El doctor a cargo me comunicó que el paciente estaba siendo tratado con antibióticos, con apoyo de ventilación mecánica. Lo que no sabía el médico y que tampoco le informaron de Punta Arenas, que mi tío tenía tuberculosis. Aunque si bien dicha enfermedad no estaba activa, requería de un tratamiento distinto”, narró Nadia.

Sin embargo, Manuel Llaipén dejó de existir a las 23,40 de este martes 22 de septiembre. El traslado del féretro a Punta Arenas debió postergarse en un día en razón de que se presentó un traspié con la empresa Latam Cargo porque se exigía el pase de sepultación, lo cual tuvo que ser gestionado por la Funeraria Corazón de Jesús de Santiago. El féretro debió haber llegado este jueves, pero frente a este imprevisto, el viaje recién se concretó este viernes, arribando con el cuerpo a las 13 horas. “La funeraria de allá movió todo o de lo contrario mi tío tenía que haber sido cremado en Santiago”.

Por ahora la sobrina realiza las gestiones para recuperar la ficha médica del paciente. Y, es que para ella “hubo muchas contradicciones en toda esta odisea”. En el intertanto, Nadia estampó un reclamo en la oficina de la Oirs del Hospital Clínico.

El hospital local sólo costeó el traslado del féretro, mientras que la familia debió cubrir los gastos fúnebres y sepultación.

Los funerales de Manuel Llaipén, un chilote nacido en Castro y que emigró con sus padres a Punta Arenas hace 40 años, se realizaron poco antes de las 15 horas de ayer en el Cementerio Municipal en medio de la profunda congoja y pesar de sus familiares.