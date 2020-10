Familia denuncia que los obligan a hacer cuarentena en casa y tomarse PCR por padre con Covid al que no ven hace dos meses

El 22 de agosto, Sergio Millacura, de 62 años, sufrió un accidente cerebrovascular y dos días más tarde, fue operado en el Hospital Clínico. Hasta ahí, un caso médico que viven muchas familias. Como relata su hijo, Jonathan, tras la intervención quirúrgica, su padre fue derivado al Hospital de las Fuerzas Armadas, “para que no se contagiara de Covid. Mi papá iba saliendo bien, hasta que el 12 de octubre, cuando llama el doctor a mi mamá para decirle que se había contagiado de coronavirus y que debían trasladarlo al Hospital Clínico”.

La esposa de Millacura preguntó dónde se pudo haber contagiado, estando en el mismo hospital, porque, por su estado, ni siquiera pudo recibir visitas. “La única vez que lo vimos fue por videollamada el 30 de septiembre”, recuerda su hijo.

Lo insólito para ellos fue que ese mismo día, reciben otro llamado, pero del Servicio de Salud, “para que mi mamá se haga el PCR, por ser contacto estrecho. Mi mamá les dijo ‘pero cómo voy a ser contacto estrecho si a mi marido no lo veo hace dos meses’. Ese mismo día me llaman a mí, para que me tomara el PCR y para que hagamos la cuarentena preventiva por ser contacto estrecho. Volví a responderle que a mi papá no lo vemos hace dos meses”. Ante estas explicaciones, recibieron las excusas pertinentes.

Pero “la gota que rebasó el vaso fue hoy (ayer), vino una camioneta del Servicio de Salud para ver cómo seguía el paciente y si estaba en su casa haciendo cuarentena. Y hace poco, me volvieron a llamar de la seremi de Salud para preguntarme ‘¿don Sergio, cómo estará?’ o sea, no tienen idea qué pacientes tienen en el hospital, un registro de qué paciente entró, de dónde llegó; con la angustia que tiene uno, que te vengan a decir tantos disparates juntos, porque cómo se les ocurre que yo tenga que hacer cuarentena o tomarme el PCR por contacto estrecho. Y la señorita llamándonos para preguntarnos dónde podía comunicarse para saber de mi papá, siendo que él está en el hospital. No tengo nada en contra de los doctores, que se han comunicado todos estos días, pero es en el Servicio de Salud donde no tienen idea de qué pacientes tienen y cómo están”, reiteró su molestia Jonathan Millacura.

A ello se suma su incertidumbre respecto de su libertad de movimientos, ya que, al aparecer en el registro como contacto estrecho, no pueden salir de su casa. “Nosotros tenemos un negocio de barrio y tememos que nos vayan a fiscalizar. No pienso hacerme el PCR si no tengo ningún síntoma. En la casa, aparte de mi mamá estoy yo y mi hermana”.

Por suerte, Sergio Millacura, a pesar del ACV y el Covid, está evolucionando bien: “Está con menos flema, no ha presentado fiebre, se le pone poco oxígeno. Tiene más síntomas de neumonía”.

Es por eso que Millacura finaliza exigiendo a las entidades de salud que están llevando el control de la pandemia a que “hagan bien su pega, porque lamentablemente esto no está funcionado. Están detrás de un escritorio y no tienen idea quién entra y quién sale. Lo que criticamos es el manejo que están teniendo”.