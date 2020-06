Familia magallánica de soldado muerto en atropello repudió acto indolente del chofer

“Estamos tremendamente consternados y dolidos como familia por lo ocurrido”, dijo Janet López, prima del soldado conscripto, Hugo Jonathan Muñoz Sotomayor, que el domingo en la noche fue atropellado, en la ciudad de Puerto Montt.

“Mi mamá, Ilda Millalonco Ñancul, es tía de Hugo, y se encuentra muy afectada por esta tragedia, sobre todo porque es imposible en estos momentos poder viajar a Dalcahue, de donde es mi familia”, comentó Janet a La Prensa Austral.

Piden justicia

“El había ingresado a su turno a las 20,30 horas del domingo, y a las diez y media de la noche fue el accidente, en pleno toque de queda”, relató la prima.

El joven Hugo Muñoz, de 19 años, cumplía con su servicio militar, y en tal condición le correspondió integrar la patrulla que realizaba controles sanitarios en el acceso a la ciudad de Puerto Montt, en medio del toque de queda.

“Lo que sabemos es que el tipo manejaba una camioneta a exceso de velocidad, y no paró en el control atropellando a mi primo. Lo que no sabe es el tremendo daño que le causó a toda una familia. Fue indolente y no nos queda más que pedir que se haga justicia y pague por lo que hizo”, afirmó Janet.

En su Facebook escribió: “Hoy a tus 19 añitos partes a la casa del Señor…una tristeza que desborda nuestros corazones…impotencia de no poder despedirte…me quedo con los bellos recuerdos vividos contigo y la familia….descansa en paz sobrino querido”.

Ejército lamenta lo ocurrido

En la página web del Ejército figura el comunicado de prensa que la institución redactó ayer, en relación a este accidente que afectó a uno de sus integrantes.

“Como lo ha informado el jefe de la Defensa Nacional para la Región de Los Lagos, un vehículo civil que transitaba por la ruta que une la localidad del Alerce y la ciudad de Puerto Montt, al acercarse a un punto de control establecido por una patrulla militar del Regimiento Nº12 “Sangra”, en el cruce La Vara, embiste al soldado conscripto Hugo Muñoz Sotomayor (Q.E.P.D.), quien producto de las lesiones y a pesar de haber recibido asistencia médica, fallece en el lugar”.

“La institución junto con lamentar este hecho, expresa sus más sinceras condolencias a los familiares de nuestro camarada quien, en cumplimiento con su deber, se encontraba apoyando a la comunidad en el marco del Estado de Excepción de Catástrofe que vive nuestro país”.

“Asimismo, el Ejército de Chile se encuentra acompañando y brindando el apoyo necesario a la familia del soldado conscripto, y reitera su profundo pesar por este accidente que enluta a nuestra institución”.

Ayer el Ejército realizó una ceremonia de despedida al malogrado soldado, luego de lo cual el féretro fue trasladado a Dalcahue, su localidad de origen.