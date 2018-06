Familia Toro, guerreros en el deporte que le pongan por delante

Desde el fútbol y básquetbol hasta el bowling Caupolicán Toro Rivas fue el iniciador de una tradición que nació en Porvenir y se fraguó en el campamento de Enap de Cullen, donde los hijos aprendieron a desarrollar distintas disciplinas

Caupolicán Toro Rivas cumplirá, el 17 de agosto, 90 años, una vida que ha estado ligada a la práctica deportiva desde que con apenas 8 años, su padre le fue inculcando en Porvenir. Como reconoce de entrada, “comencé en el deportivo 18 de Septiembre, medio mantecoso fui porque fui futbolista, atleta, pimponista, remador, basquetbolista, hice bowling, boxeo, de hecho estoy contento con la inauguración del cine que hicieron en Porvenir, porque ahí combatí muchas veces, y perdí una sola vez, me ganó Heriberto Cea de Punta Arenas por puntos, me ganó bien sí. Yo me crecí en la mar, mis padres tenían embarcaciones, así que fui buen remador, estuve en el equipo de remadores, tirador al blanco, fui campeón en Porvenir, también de campamentos en Enap. En Enap jugué tenis, voleibol, básquetbol, baby y en Punta Arenas jugué siete años en el Audax Italiano”, enumeró.

Ese aguante para practicar cualquier deporte viene de un empuje y fortaleza que lo llevó a sacrificios que no cualquiera soportaría. Con gracia recuerda que su padre “me enseñó a disparar con escopeta, después me crié en los canales, remando todo el día, cazando nutrias, lobos, fui lobero, minero, trabajé en la estancia La Explotadora. En el oro duré poco porque casi me aplasta un derrumbe en el cordón Baquedano de Porvenir, y me dio miedo. No fui más al pique, me fui caminando a Porvenir con zapatillas de box, y llegué como tres horas después con los pies llenos de ampollas. Ahí terminó el minero”, recuerda riendo.

Se casó con Yolanda Guerrero Olavarría, con quien esta semana celebró 66 años de matrimonio. Juntos se especializaron en la práctica del bowling, que iniciaron mientras Caupolicán Toro trabaja en Enap. De hecho, uno de los grandes recuerdos que tienen es cuando ambos fueron seleccionados nacionales a mediados de los ’60 y compitieron en Chuquicamata. Pero Yolanda además fue atleta, futbolista, voleibolista, basquetbolista.

Los hijos María, Juan Carlos y Caupolicán Nolasco, evidentemente, pasaron por distintas disciplinas mientras vivieron en Cullen. Caupolicán destaca que “ahí era todo deporte, construyeron el gimnasio, porque la empresa buscaba deportistas, tuvo grandes selecciones de básquetbol, fútbol, gimnasia. Era la única entretención que teníamos, por lo que todos los hijos de enapinos de esos años jugamos de todo, básquetbol, voleibol, pimpón, bowling, natación que nos llevaban a Sombrero. Después nos veníamos acá, porque la escuela de Cullen tenía hasta sexto básico y en Sombrero tenía internado hasta octavo, que fue donde estudiaron mis hermanos mayores. Yo me vine a hacer séptimo y octavo a la escuela 7, y ahí me integré al club Español y jugaba básquetbol por el Chile. Estuve hasta juvenil en el Chile y cuando llegué a adulto no quise seguir, por la estatura, y seguí en el fútbol”.

Juan Carlos, en tanto, fue gimnasta, jugó fútbol, y básquetbol por el Olimpia, y fue seleccionado de bowling.

Volviendo a Caupolicán Nolasco, en el fútbol vivió etapas gloriosas pese a su corta edad, y estuvo a punto de dar el salto al profesionalismo. “En el año 73 me ficharon en Español, fuimos campeones de todas las series, juvenil, y en 1977 fui seleccionado juvenil”. De ahí se probó en Everton, con 17 años, en 1978 un año después del equipo que salió campeón y tenía a Sergio Ahumada, Chicomito Martínez, entre otros, para después pasar a La Calera. Sin embargo, una desgracia que cuenta su padre, lo hizo regresar a Punta Arenas. “Estuvo unos días de permiso . fueron a un picnic y se ahogó el primer nieto, se nos cayó al río y después de eso no quiso volver”.

Así que Caupolicán Toro Guerrero tuvo que conformarse con volver a Punta Arenas, donde formó su familia. “Seguí jugando acá pero poco, hasta los 21 años nomás. Me casé y empecé a trabajar en los campamentos, en rol 21-7. No pude retomarlo, pero seguí jugando en los campamentos”, indicó Caupolicán, que es padre de Jessica y Cristián.

La hija también destacó en el deporte, principalmente en voleibol y nuevamente, el bowling. “Salí campeona nacional e internacional, con equipos de Argentina y el norte de Chile. Gané como tres o cuatro campeonatos de esos”, apunta Jessica, madre de Bastián Sandoval, quien es futbolista y tras probarse en Everton de Viña del Mar durante un año, ahora está a la espera de volver a las filas de Audax Italiano, para ingresar a sus cadetes, tras someterse a una prueba en abril. “Yo juego de todo en realidad, empecé de lateral, me probaron de puntero en Everton y de mediocampista igual. Aquí jugué en Prat, El Pingüino y ahora en Victoria”, cuenta, a lo que su abuelo Caupolicán agrega que “estuvo preseleccionado para la sub 15 que fue campeón nacional, no pudo viajar. Y cuando volvió del Everton, fue campeón con la sub 15 de Victoria”.

La tradición la continúa con Lucas Villarroel Toro, hijo de Jessica, que a sus cortos cuatro años ya está en la escuelita de fútbol del club Victoria.

En tanto, Cristián Toro fue lanzador de la bala y campeón escolar en el año 1998. Ahora vive en Puerto Williams, donde el año pasado jugó voleibol y salió campeón. Tiene tres hijos, Benjamín, que practicó karate, Trinidad que se dedica a cheers y pom pons, y Luna.

Finalmente, Juan Carlos Toro es padre de Juan Ignacio, quien jugó por Chile y ahora es profesor de Educación Física y entrena a Sokol. “Y la señora de mi hermano, Mirta, también jugó bowling, vivían en Sombrero. En el fondo el bowling fue el deporte de toda la familia, el que continuamos todos y que tuvimos la posibilidad de jugar todos juntos”, resumen, aunque en Cullen también tuvieron un equipo de voleibol formado íntegramente por la familia y que, cómo no, se llamó Los Toritos.

Como dato anexo, esta tradición no se circunscribe exclusivamente al deporte, ya que además, integrantes de la familia forman parte de los Payasitos Caminantes, que año a año recorren la región para reunir su aporte solidario para las Jornadas por la Rehabilitación en Magallanes, una muestra del espíritu sacrificado y de buen corazón que los ha caracterizado desde siempre.