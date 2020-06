Familia tributó emocionado adiós a hija de dueño de Buses Fernández

Cumpliendo con los protocolos sanitarios vigentes, ayer fue despedida en el Cementerio Municipal de Punta Arenas, Ximena Fernández, hija del empresario y ganadero Secundino Fernández, y de Elizabeth Wainnright Ayala.

Ximena, de profesión contador auditor, perdió la lucha contra el cáncer a la edad de 42 años, dejando de existir en Santiago en la noche del domingo. El féretro fue trasladado ayer en un avión particular hasta Punta Arenas y el funeral se realizó a las 14 horas, ocasión en que su familia le rindió un emotivo adiós. En las afueras se congregó una gran cantidad de personas, sobre todo amistades de la familia que, pese al momento que se está viviendo no quisieron estar ausentes y llegaron a expresar sus condolencias, respetando las exigencias de la autoridad sanitaria.

Casada con Gastón Garrone Harambour, deja dos hijos. Ella ejerció funciones ejecutivas en la empresa familiar Buses Fernández, que comunicó a sus clientes que “debido al sensible fallecimiento de nuestra querida Ximena Fernández Wainnright, nuestras sucursales tanto de Punta Arenas como Puerto Natales se mantendrán cerradas, retomando servicios el jueves 18 de junio de 2020”.

Las hijas de Secundino Fernández fueron portada en la Revista Fem (edición Nº30 del 4 de julio de 2014), y en la cual habló de sus tres hijas. De Ximena dijo: “Ella es la más parecida a su madre, sobre todo físicamente. Tiene la cualidad de mujer de ser centrada y tener bien definidas sus prioridades que, en este momento, son sus hijos, su familia. El resto para ella es secundario, si bien no deja de cumplir sus obligaciones”.

“A veces, me da la impresión que me ayuda en el trabajo como una forma de hacerme sentir que está conmigo, para dejar al papi tranquilo. Yo me doy cuenta de ello y agradezco que quiera estar presente, sabiendo que, quizás, le gustaría estar más preocupada de su hogar, de su gente”.

“Trata a todas las personas de forma muy respetuosa y nunca ha tenido ningún problema con ningún empleado. Ha sido luchadora, muy luchadora”, destacó su padre.