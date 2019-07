Familias cumplirán con el sueño de la casa propia tras años de espera

– Las personas pueden aplicar sus subsidios en compras de viviendas nuevas o usadas.

“Es un sueño cumplido, ahora sólo queda esperar la casa propia”, destaca Nicol Dönicke Paredes, una de las beneficiadas con el subsidio habitacional. Junto a ella otras 90 personas recibieron esta ayuda estatal destinada para familias emergentes y de sectores medios de manos de las autoridades regionales durante una sencilla ceremonia realizada en la mañana de ayer en el edificio de los Servicios Públicos. Al término, las familias coincidieron en que fue un sueño cumplido.

Nicol Dönicke admitió que ya había postulado antes y este año volvió a hacerlo. “Son al menos tres años los que he estado tramitando este beneficio. Ahora, gracias a Dios nos salió el subsidio y ahora nos queda esperar la casita para estar tranquilo y con la familia”, señaló, añadiendo que no fueron tantos los documentos que debió entregar y que la tramitación no fue tan compleja.

Otra de las beneficiadas, Pilar Soto González, indicó que para ella el proceso fue rápido y le fue bien en la primera postulación. “Estoy feliz. Han pasado tantos años, yo tenía la plata y todo, pero nunca hice el trámite, por dejada principalmente. Este año lo hice en abril y me llamaron para contarme los resultados y no lo podía creer. Ahora sólo nos queda esperar el trámite con la inmobiliaria”.

Para Manuel Cárdenas Haro lo importante es darse el tiempo y postular. En su caso sólo fueron unos meses de tramitación y le resultó el subsidio en la primera postulación.

Este es un beneficio que permite a las familias la compra de una vivienda nueva o usada, así como también la construcción de una vivienda en un sitio propio o en densificación predial. Cabe destacar que las personas beneficiadas pueden aplicar sus subsidios en conjuntos habitacionales de integración social y territorial.

De los 91 favorecidos, 77 correspondieron a Magallanes, 13 a Ultima Esperanza, y 1 en Tierra del Fuego.

El director regional del Serviu, Dubalio Pérez Ruiz, realzó que los subsidios se entregaron en el marco del Decreto Supremo 01, enfocados en la atención de la clase media preferentemente y a familias de sectores vulnerables.

El subsidio para comprar una vivienda en los sectores emergentes y medios puede alcanzar las 640 UF ($17.675.840) y 525 UF ($14.663.775), respectivamente, en tanto las familias vulnerables reciben un monto fijo de 700 UF ($19.551.700). Para la construcción de vivienda en sitio propio o densificación predial, los montos entregados corresponden a 700 UF para sectores emergentes y a 450 UF para sectores medios.