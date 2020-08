Familias lamentan suspensión de terapias para niños autistas

La suspensión de las terapias, el estrés que genera el confinamiento y el cambio de las rutinas diarias por causa del coronavirus. Estas son algunas de las complicaciones que enfrentan los niños con autismo y que también afectan a sus familias. Estas dificultades se incrementan con la puesta en marcha de una nueva cuarentena en la Región de Magallanes.

La condición del espectro autista es una alteración del neurodesarrollo que presenta modificaciones en la interacción social y comunicación con las personas, junto a un gran interés en algunas actividades o pasatiempos específicos. No todos los niños necesitan el mismo tratamiento, y ello siempre depende de la condición de cada paciente y de qué tan severo sea el trastorno.

Angela Mancilla es la mamá de Máximo Serrano Almonacid, de seis años, quien tiene un trastorno del espectro autista. “A veces me pide salir a la casa de un amigo, pero yo le explico que hay un virus afuera. El no sale mucho de la casa, así que el confinamiento no ha sido tan complejo y hemos intentado que esté ocupado durante el día. Esto ha sido posible gracias al apoyo del Programa de Integración Escolar de la Escuela Bernardo O’Higgins, que le envían sus tareas”, dijo

La mamá reconoce que hay días más complejos y es que tener que usar la mascarilla para su hijo es un factor estresante. “Hay días en que está más cansado, más irritado y más estresado. Además los niños autistas son tan estructurados, que los estresa el cambio en la rutina que ha supuesto la pandemia. Yo intento explicarle y de consolarlo, pero no siempre es fácil y a veces es agotador para nosotros como familia”, comentó.

Angela se dio cuenta de que su hijo era autista porque intentaba relacionarse con él, pero no lograba generar el contacto visual. Sus sospechas se confirmaron cuando Máximo tenía tres años y fue sometido a una evaluación en el Cesfam 18 de Septiembre. “El no pudo hacer nada de lo que le pedían y lo derivaron con especialistas. Yo había escuchado de esto porque él tiene problemas de lenguaje y comunicación, necesitaba ayuda y fue a una escuela especial, donde ha logrado ir avanzando”, comenta.

La mamá explica que ella siempre supo o al menos intuía que su hijo era especial. Muchas veces le decían que no se preocupara que era sólo un problema de lenguaje, pero ella sabía que era algo más. Así reconoce que muchas veces se ha enfrentado al desconocimiento y a la desinformación incluso por parte de familiares. “Ellos son muy sensibles y son muy de piel”, comentó.

En el contexto de la cuarentena por coronavirus, se ha ido postergando la ida al fonoaudiólogo. Espera que poco a poco se vaya regularizando la situación para que su hijo y los niños en su condición puedan retomar la atención que requieren por su condición de salud.