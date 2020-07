Familias sobreviven como pueden frente a la amenaza de la pandemia y la crudeza del frío invernal

Belisario Santana tiene 92 años, y vive con Tedemista Márquez Vargas, de 81, mientras que la familia Wetzell-Peletier, formada por cinco personas, tres de ellos estudiantes, reside en una parcela del sector, donde todas las noches deben soportar el ruido de los autos, en una zona donde el toque de queda no llega.

Desde la prolongación Capitán Juan Guillermos, Punta Arenas se ve mucho más lejana de lo que indica el plano de la ciudad. Si la escarcha es abundante en esta época, en ese sector, todo está cubierto por una fina capa de rocío congelado y que oculta levemente, la realidad que viven muchas familias que viven en esa zona. Amplios terrenos pero llenos de todo tipo de elementos. En una rápida mirada se pueden apreciar carretillas, neumáticos, botellas, sacos, troncos, frutas descompuestas, sillones, y un largo etcétera.

En el pasaje 28 Sur, Belisario Santana y Tedemista Márquez parecen no darse cuenta de las condiciones en que sobreviven. Sonrientes, a pesar de que ella carga, a sus 81 años con una diabetes, mientras que su compañero, de 92 años, cuenta con problemas al corazón y una severa sordera. Pero sonríen a pesar de la adversidad, alrededor de una estufa de la que no se despegan.

“Ahora él no trabaja, vivimos con un sueldecito que nos da el gobierno. Para comprar tenemos que bajar al centro, a pie, a veces hacemos dedo. Hemos tenido ayuda de muchas personas, autoridades, junta de vecinos que nos vienen a dejar cositas; no estamos abandonados. Hay un negocito por acá cerca, pero no tienen las cosas que uno precisa”, cuenta Tedemista Márquez.

Pero siempre hay necesidades y por eso se apura en responder que tienen escasez de leña y también de agua potable. “Esperamos la agüita de lluvia y ahí recogemos. Quedaron en traernos, pero no han venido. Cuando no tenemos leña juntamos cajones por ahí y hacemos fuego”.

Belisario Santana observa sin entender mucho y para su compañera, es complicado explicarle, porque “para conversar fuerte me duele mi cabeza, estoy delicada, con la presión alta”. Después de un rato, Belisario indica que “nos dieron esta parcela para estar, porque era de un argentino, pero cuando vuelva hay que entregársela”. Sin embargo, llevan treinta años viviendo ahí. Estuvo trabajando en una empresa regional, de la que no recuerda el nombre, pero hace más de diez años que no tiene “pega”. Ultimamente se ha sentido enfermo, aunque desde que comenzó la pandemia no han podido ir a los controles médicos. Santana apunta que tiene cuatro hijas y un hijo, pero “cada uno está en lo suyo y estamos medios retirados. El doctor me dijo que no tengo que trabajar, porque estoy enfermo del corazón”.

Desde Mendoza

por un mejor vivir

Unos cuantos metros, ya yendo hacia el cerro, está la parcela 78-B, donde viven Mariela Peletier y su esposo Alberto Wetzell. Ambos llegaron desde Mendoza hace cuatro años y medio, para buscar un mejor futuro. Llegaron con sus hijos, Marco, Franco, Maiara y Zoe. Estos tres últimos están en edad escolar, pero aunque cuentan con un computador, no tienen conexión a Internet.

Franco es atleta y estudia en el Liceo Industrial, mientras que sus hermanas más pequeñas, Maiara, de 11 años y Zoe, de 8, son alumnas de la Escuela Hernando de Magallanes, único establecimiento que las aceptó.

“Queríamos cambiar nuestro estilo de vida, pero se nos vino todo abajo. Nos decían que acá iba a estar mejor. Hemos tenido que rebuscarla, vendiendo en la feria, la gente nos ha ayudado un montón. Nos hemos mantenido con leña y lo que nos da la gente”, explica Mariela Peletier. Alberto Wetzell es carnicero, pero está sin trabajo. Pese a ello, “no soy desagradecida, porque la gente se ha comportado muy bien con nosotros”, apunta la dueña de casa.

Wetzell es quien “baja” al centro a hacer trámites, “ella no, por las criaturas. Salimos con las precauciones y lo justo y necesario; no andar paseando ni nada. Al supermercado para qué, esperar una o dos horas para que mientras entras y compras dos o tres cosas y ves a la gente paseando. Aparte que hay que moverse con locomoción. Por eso, para comprar comida vamos a un negocio por aquí cerca”. La más chiquitita, Zoe, interviene para decir con su suave vocecita: “A mí, mañana, me tienen que operar de las amígdalas, no voy a poder comer nada en la noche”.

Su testimonio dio pie para profundizar en la realidad que viven como estudiantes. Su mamá reconoce que se les ha hecho difícil, “porque no hay Internet, no pueden hacer sus clases como corresponde. Expliqué la situación y le trajeron un computador, pero nunca aparecieron con el Internet. A Franco, la profesora de Lenguaje le trajo un computador e Internet. Pero a las nenas, en el colegio me dieron las tareas pero por un tiempo, después ‘manéjate con el internet’, pero ya están muy atrasadas. Zoe va en segundo básico y Maiara, en sexto”. A ambas, pese a todo, les va bien y “nos dan satisfacciones de demostrar que ellos también ponen de su parte para salir adelante”, reflexiona su madre.

Lo que sí agradecen es que la municipalidad les proporcionó ayuda, al igual que la Fuerza Aérea, ya que la casa, cuando llegaron, no contaba con calefacción y “nos trajeron este calentador (de combustión lenta) y nos terminaron la última pieza, donde entraba mucho frío”. Sin embargo, las carencias son muchas. “No tenemos agua, nos dijeron que iban a traer y no ha sido así. Nos manejamos con botellas y vamos a buscar donde el mismo dueño de la parcela. Calentamos agua en la estufa y nos bañamos con un calefactor pequeño”. Lo que les preocupa es cuando tengan que pagar la cuenta de luz, que se suma a los 100 mil pesos por medio arriendo.

Asimismo, indican que el Liceo Industrial también les colaboró con canastas de alimentos y materiales, al igual que la Escuela Hernando de Magallanes. “No nos podemos quejar”, admite Alberto Wetzell, porque “dentro de todo, estamos subsistiendo”. Y eso que en el sector en que viven, las heladas han sido muy fuertes en los últimos días.

Mariela Peletier sale a vender a la feria de la villa Alfredo Lorca, donde ofrece ropa y cosas de casa, pero últimamente no ha podido. Por eso recalca que es leña y agua lo que más necesitan, porque para la cocina utilizan un balón de gas. Mientras tanto, Alberto Wetzell sale a hacer “algunas changuitas”.

Pese a todo, no han tenido problemas de salud, salvo el caso de la pequeña, en la que además de su operación, “le tocaba la segunda dosis de la inyección para la influenza, pero no se la pudimos colocar, pero su operación había sido postergada. Uno no se puede mover para ningún lado y quedaron en venir, pero nadie del Cesfam ha aparecido. Desde que estamos acá hemos luchado para salir adelante, no hemos bajado los brazos”, y por lo mismo, aseguran que no está en sus planes retornar a su país.

En la despedida, lo único que piden es que vaya un camión a retirar la gran cantidad de escombros que hay por el sector y también una advertencia: “¿A qué hora es el toque de queda? ¿A las 10 de la noche? Aquí no hay, los autos pasan toda la noche”, criticó finalmente, Alberto Wetzell, justo en el momento en que pasó un vehículo que hizo retumbar toda la estructura de la precaria vivienda.