Favorecen con tablets a 270 estudiantes de los siete colegios técnico-profesionales de Punta Arenas

Durante dos jornadas se entregarán tablets en el Liceo Sara Braun, dirigidos a estudiantes de los siete establecimientos técnico-profesionales de Punta Arenas. La iniciativa a cargo de la ONG Canales y Methanex beneficiará a unos 270 estudiantes de segundo medio, que ya eligieron la especialidad que comenzarán a cursar a partir del próximo año.

La directora regional de ONG Canales, Daniela Torres explicó que el Tablet contiene un programa de acompañamiento. “Se ha preparado con un calendario de actividades que busca desarrollar la línea vocacional, el desarrollo de habilidades socioemocionales y una línea de alfabetización digital que va a estar disponible en la página web www.redfuturotecnico.cl donde habrá un link de Aprendo Magallanes, y desde ahí los estudiantes podrán entra. Diseñamos, especialmente para ellos, manuales para el uso del tablet, manuales para uso del classroom y también un manual para los docentes para que puedan acompañar a los estudiantes en la implementación del classroom y puedan volver a las clases a distancia. Es un programa nuevo y diseñado especialmente para la contingencia”, resaltó.

A su vez, la subgerenta de Asuntos Públicos de Methanex, Alejandra Tironi, añadió que “este es un proyecto que estamos haciendo, de educación a distancia, que tiene que ver con restaurar el acceso a la educación para los chicos que se quedaron abajo del sistema cuando se hizo digital, que es lo más urgente. La segunda parte del programa, y ahí es donde la ONG Canales es muy importante, es que mantiene una vinculación permanente con los establecimientos, trabajando en distintos cursos y actividades para favorecer la calidad de la educación técnica. Y este año se habían quedado un poco detenidos con la pandemia, por lo que pasaremos a una modalidad online y en el futuro, mixta. Aprendo Magallanes tiene, por un lado, las tablets y por otro, un espacio web, donde tenemos charlas, cursos, capacitaciones, tutoriales; para alumnos y profesores de los establecimientos técnico-profesionales”.

Además de las tablets, Methanex va a pagar los planes de internet todo el próximo año. “Este año lo pagó Entel y tuvimos la suerte de que este año se sumaron muchos actores: ONG Canales, la Corporación Municipal, Entel, Inacap, Technology Tablets configuró las tablets, y así esperamos seguir sumando otros actores para llegar a todos los liceos técnicos de Magallanes a fines del próximo año”, proyectó Tironi.

Los primeros en llegar fueron los estudiantes del Liceo Sara Braun. Javier Paredes, del segundo A, comentó que “es una ayuda, algo que le hace falta a mucha gente. Nos facilita las tareas. Este año fue complicado, hay que adaptarse a algo nuevo. Yo vivo en Río Seco a veces, con mi papá y el internet no es muy bueno. Computador no tenía y trabajaba desde mi celular, pasaba la información al cuaderno y de ahí respondía, ahora con este tablet será más fácil”. En tanto, Sebastián Vásquez, del mismo curso, que eligió la especialidad de Turismo, agregó que “se me hace más fácil para el estudio, ya que no tenía computador y ahora puedo usar el tablet, que viene con internet, además. Igual era complicado estar sin internet, me manejaba con el celular e igual me ha ido bien. Costó al principio adaptarse a las clases online, pero ya le agarré la maña”.