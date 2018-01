Fenats advierte los riesgos de compras de servicios en el Hospital Clínico

Alrededor del 8% del presupuesto hospitalario se destina a la compra de servicios. Sin duda que el mayor peso en adquisiciones en el Hospital Clínico se los lleva “servicios generales”, ítem que incorpora las contrataciones de las empresas de aseo, de seguridad, orientadores, digitadores, entre otros.

Sobre esta materia, la presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) Magallanes, Alicia Poblete, advirtió los riesgos que conlleva la externalización de servicios y la precariedad laboral que implica para los trabajadores. Al respecto, rechazó la compra de servicios propuesta durante la campaña del actual Presidente electo Sebastián Piñera, donde se habló de la privatización de los servicios. Frente a lo anterior, la dirigenta gremial solicitará una reunión para abordar esta situación con la dirección del Hospital Clínico y el Servicio de Salud Magallanes.

En relación a los riesgos de este sistema, Alicia Poblete sostuvo que hay alrededor de 230 personas que tienen cargos que conllevan responsabilidades administrativas, pero al estar contratados por una empresa externa no tienen esa calidad de funcionarios y por lo tanto frente a incumplimientos no se puede perseguir responsabilidades administrativas y la única vía es entablar una demanda. A esto se suma la inestabilidad laboral que implica para el funcionario.

En opinión de la dirigenta, las compras de servicios son formas de contrataciones que van en desmedro de los trabajadores por la inestabilidad laboral que conllevan y por lo tanto esto no se puede aplicar a funciones permanentes. “Si va a hacer el aseo no puede estar con compra de servicios toda la vida, porque esa es una función permanente”, complementó.

Cabe consignar que el gasto en compra de servicios alcanza los $2.800 millones anuales, de los cuales $1.200 millones se destinan a servicios generales, siendo el ítem contratación el segundo principal gasto de compra de servicios para pacientes de diálisis, lo que implica un desembolso de alrededor de 500 millones de pesos al año.

