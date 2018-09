Fenpruss cuestiona contrataciones a través de compra de servicios

Hospital Clínico destina más de 320 millones de pesos a este ítem.

Una suma de 320 millones de pesos destina el Hospital Clínico a la compra de servicios. Frente a ello, Carmen Leiva Montiel, coordinadora de Fenpruss Magallanes, planteó que las contrataciones del personal a través de modalidad de honorarios o directamente a través de compras de servicios, ha sido un escenario que han cuestionado desde siempre, ya que es una manera de cubrir la necesidad de dotación permanente a través de figuras que claramente son descritas en el Estatuto Administrativo (Ley 18.834), para trabajos temporales y especiales no para las atenciones de rutina en las cuales se les ocupa actualmente.

Las compras principalmente están destinadas a los servicios de apoyo y fundamentalmente en la parte administrativa, donde se incluyen guardias de seguridad, lavandería, aseo, jardín infantil, camilleros y mantenimiento. En comparación a la dotación de la Ley 18.834 (que son 935 funcionarios de la ley no médica) la compra de servicio alcanza un 32,8%, es decir son alrededor de 300 los funcionarios que están contratados bajo esta modalidad.

Reiteró que dicha modalidad les preocupa porque produce una precarización de las condiciones laborales de los profesionales y trabajadores de la salud, básicamente porque acceden a condiciones que no le son favorables y es incuestionable su inestabilidad laboral. “Además, este tipo de contratación se transforma en una manera mentirosa de dar cuenta de los servicios que le son propios a una institución de salud, toda vez, que el mantener dotaciones transitorias con el carácter de permanentes, implica un encubrimiento de la brecha de personal que se necesita de manera constante”, afirmó la dirigenta.

Desde el gremio agregan que estos profesionales, en su gran mayoría cumple labores permanentes y trascendentes, y en algunos casos por espacio de varios años, no tuvieron la opción a acceder a la modalidad de traspaso contemplada en la Ley Nº20.882, que estableció el traspaso de 6 mil trabajadores a honorarios a la contrata en el trienio 2016-2018, con 2 mil cupos por año. Estos profesionales no tuvieron y no tendrán cabida, por sus modalidades tan especiales de contratación.

En este mismo tenor, han tomado conocimiento que en el Departamento de Recursos Físicos del Servicio de Salud hay 16 profesionales que igualmente no podrán acceder a este beneficio por estar contratados a honorarios con cargo al subtítulo 31 (Inversión), entre los cuales existen profesionales con varios años de experiencia, que perfectamente podrían haber accedido al traspaso si se hubieran contratado por el subtitulo 21.

Un punto que requiere especial atención, guarda relación con el carácter de contrataciones bajo esta modalidad, ya que por su misma naturaleza para efectos legales al momento de responder por cualquier “mal praxis”, no le es atribuible la “responsabilidad administrativa” que sí poseen los funcionarios públicos en calidad de contrata y titulares.

Finalmente para Fenpruss Magallanes siempre ha sido un problema las contrataciones bajo estas modalidades. Recientemente se logró que se transformara en ley el traspaso de casi 8 mil cargos de profesionales de la contrata a titulares, estableciendo un cambio en el dogma que el Estado no necesita crecer y por otro lado asegurando en justicia que estos profesionales reciban sus remuneraciones en igualdad de derechos que las que realizan el personal de planta.