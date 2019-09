Feria Laboral: ex trabajadores de Mina Invierno apuestan por incorporarse a la industria salmonera

Con un total de 2.000 asistentes cerró la Feria Laboral Sence, instancia que en su versión 2019 aglutinó este martes las ofertas laborales de 31 empresas de rubros como hotelería, comercio, construcción, pesca, distribuidoras de alimentos y organismos del Estado, entre otros.

El evento se desarrolló en el salón de eventos del Hotel Dreams de Punta Arenas, lugar hasta donde llegaron también ex trabajadores de Mina Invierno, desvinculados a consecuencia de la resolución del Tercer Tribunal Ambiental que en definitiva, imposibilita a la compañía utilizar tronaduras bajo la cota 100 sobre el nivel del mar, ello como mecanismo complementario para la remoción de material estéril en las faenas de extracción de carbón en isla Riesco .

A la fecha fuentes de la compañía cifran en 350 los despidos, considerando personal propio y de contratistas, quedando una dotación de 625 personas, de las cuales 338 son de contrato directo y otros 287 corresponden a servicios.

Es así como buscando nuevas perspectivas, se presentó en Dreams, Fernando Jorquera Flores (37), antofagastino que llegó en 2009 a Punta Arenas y comenzó su ligazón con la firma en 2017, ejerciendo como inspector de soldaduras, eso hasta su desvinculación el 26 de junio. “Aproveché esta feria para presentar mi currículo en las constructoras Salfa y Vilicic, ya que eso me permitiría seguir en lo que me manejo. Incluso dejé mis antecedentes en el rubro salmonero, ya que también tengo conocimientos de informática. Lo que más me interesa es poder seguir trabajando en esta región, porque es acá donde me he podido desarrollar más plenamente”.

Alternativas laborales a nivel local

En tanto, Andrés Paredes Fernández (44), presentó sus papeles luego que después de haberse desempeñado por espacio de siete años en la empresa, debió abandonar su puesto como supervisor de mantenimiento. “Estoy viendo que el campo laboral para mi especialidad es escaso en la región y eso se puede apreciar en esta Feria, que está más enfocada al sector comercial. Por lo mismo, de la oferta que hay, me fijé en Nova Austral, porque antes trabajaba en una empresa que le prestaba servicios, por lo que me satisface. Tengo claro que este mes vienen unas mineras que ofrecerán puestos de trabajo para el norte, pero hubiera sido preferible que prioricen alternativas laborales que se brinden acá”.

Por su parte, Hugo Alvear Díaz (57) comentó que su acercamiento a la Feria se da tras una dolorosa salida de Mina Invierno, donde ingresó en 2012 y ejercía hasta hace un par de meses funciones como operador de maquinarias. “Vine porque a la fecha no he encontrado oportunidades de envergadura para mi especialidad y el problema es que acá tampoco veo algo para mí. Es complicado, porque tenía un sueldo bruto de $1.400.000, además de otros beneficios. No entiendo cómo estando trabajando en una mina de carbón que tenía una proyección de 20 años, nos hayan cortado la fuente laboral por motivos medioambientalistas. No tiene sentido irse de la región, teniendo carbón acá. Me costaría dejar Magallanes, de hecho estoy dispuesto a esperar que Mina Invierno se reactive y seamos llamados todos nuevamente”.

Su hijo, Jonatan Alvear Villarroel (22) que postuló a BluRiver y Cerro Paine, también estuvo ligado a la minera, como recepcionista del Hotel Las Bandurrias de la compañía en 2016, por lo que entiende el sentir de su progenitor. “Quedé sentido porque mi papá trabajaba ahí, siendo el pilar de la casa. Espero surjan puestos de trabajo en su misma área y con roles”.

Finalmente, Jorge Ovalle Mancilla (41) afirmó que desde hace seis años y medio su fuerte estaba en el área repuestos de Finning Chile, pero el efecto ‘tronaduras’, también lo afectó. “Quedé sin trabajo el 31 de julio, debido al proceso de término de contrato de mi empresa por parte de Mina Invierno, así que veré por el lado del sector salmonero y administrativo. Eso sí, pesa el tema salarial y los roles, por lo que no descarto la posibilidad de ir a otra región para seguir en minería”.

Con la feria de ayer, el gobierno supera los 1.200 puestos ofertados en lo que va del año. Para la seremi del Trabajo, Victoria Cortés, ello demuestra que “Magallanes está creciendo, hay pega y que Chile está en marcha”.