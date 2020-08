Feria libre de villa Lorca adelanta en dos días su funcionamiento

Advierten que la pandemia los ha golpeado con fuerza; muchas familias dependen de las ventas que hagan.

La pandemia los ha golpeado con fuerza. Es el sentir de los comerciantes de la feria libre de villa Alfredo Lorca que han debido reinventarse para hacer frente a una nueva cuarentena. Y, es que son decenas de familias las que dependen de las ventas que allí realicen. Es por esta razón que a partir de esta semana el tradicional centro de ventas funcionará los jueves y viernes en el mismo horario, y con precios económicos, para que la gente los pueda continuar apoyando.

Ana González González, una de las comerciantes, confiesa que es una persona mayor que no tiene trabajo y que depende económicamente de lo que pueda ganar en la feria. “Fui parte de los planes de cesantía, pero ahora quedamos fuera, con los brazos cruzados, y además tenemos una nueva cuarentena”. En todo caso este viernes, recibieron poco público, aunque confía que con el paso de los días cambie la situación y haya un acostumbramiento.

Otro de los vendedores, José Luis Millapel, funciona hace más de un año en el lugar y reconoce que la pandemia los golpeó de manera importante. Y, es que después de semanas sin trabajar, hoy se enfrentan a las restricciones que impone una nueva cuarentena de fin de semana. Relata que son decenas de familias que dependen de este comercio y por lo mismo espera que la comunidad los apoye, visitándolos los días jueves y viernes en el mismo horario.

Juan Gerdes Miranda ha sido comerciante por más de 40 años y admite que la situación es compleja. En su caso, vende productos del mar, que a su vez los compra y que debe vender rápidamente, porque son perecibles. “Tengo un millón de pesos invertido en mercadería y qué hago con mis productos mañana si yo vivo de esto. No me han dado pensión ni ningún beneficio. Vienen y nos cierran sin tomarnos en cuenta, pero las pescaderías se mantienen abiertas. Tengo hijos y pago arriendo, pero si salgo a vender me voy preso y no he tenido ni bonos, ni canastas familiares”, reclamó.

El alcalde Claudio Radonich informó que realizarán un proceso de sanitización en las calles del sector, de manera de darles seguridad y autocuidado durante el trabajo que a contar de esta semana realizarán los jueves y viernes.