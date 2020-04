Fernando Paredes, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades: “Muchos municipios tendrán que despedir gente porque se van a quedar sin fondos”

El jefe comunal de Natales criticó la ausencia de las autoridades a la hora de tomar decisiones sobre materias que les compete y que afectan directamente a las municipalidades y por ende a la ciudadanía.

En el último tiempo los alcaldes de varias comunas del país han asumido un rol protagónico durante la crisis sanitaria, lo cual ha generado una que otra tensión con las autoridades de gobierno. Desde el caso de la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, anunciando el caso de un fallecido por Covid-19 antes que lo hiciera el gobierno, lo que generó una discusión con el ministro de Salud, Jaime Mañalich, hasta la autoridad comunal de Punta Arenas, Claudio Radonich, que vivió una situación similar en las últimas semanas, lo cual también generó un ambiente de tensión con el gobierno regional.

Radonich en una entrevista en televisión dio a conocer un nuevo caso de una persona fallecida por Covid-19, lo cual movió al intendente José Fernández, a salir aclarar que el deceso se daría a conocer en el horario de las nueve de la noche, que es cuando se actualiza la información oficial del Ministerio de Salud. Pero no sólo la cifra de muertos a causa del coronavirus ha colocado en pugna a los alcaldes y el gobierno, sino que además se han generado otras situaciones de tensión, como la petición de los ediles de cuarentena antes que fuera decretada por el gobierno o la solicitud a las autoridades sanitarias para declarar una Ley Seca en la ciudad, lo cual terminó sólo con una restricción horaria para la venta de alcohol establecida por el municipio.

“Mucho antes que se decretara una cuarentena en la ciudad nosotros ya la habíamos solicitado, porque entendíamos que era necesario hacerlo para de ese modo evitar la propagación del Covid-19. Respecto a lo otro (Ley Seca), entendemos que esta medida es necesaria para evitar el aumento de casos de violencia intrafamiliar y de reuniones sociales, y al no tener respuesta hicimos lo que nos permite la ley para poder restringir el horario de venta de alcoholes.”, afirmó el jefe comunal de la capital regional.

Alcaldes marginados

Por su parte, el presidente nacional de la Asociación Chilena de Municipalidades, el alcalde de Natales, Fernando Paredes, cree que las autoridades comunales deberían tener mayor participación a la hora de tomar las decisiones.

“Es normal que en caso de emergencias sean los alcaldes los que tengan un mayor protagonismo, ya que ellos conocen los problemas de la gente. Por ejemplo, la Mesa Social del Covid-19 nace por petición de los alcaldes. Pero creo que el gobierno no nos ha considerado al momento de tomar las decisiones. Renovar las licencias de conducir, congelar el pago de contribuciones o aplazar el pago del permiso de circulación, que son cosas que afectan a las municipalidades y no nos toman en cuenta. Muchos municipios van a tener que despedir gente porque se van a quedar sin fondos y por decisiones que nosotros no tomamos ni menos tuvimos participación”, expuso Paredes.