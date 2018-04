Fiscal Dobson por homicidio de desabollador Omar Díaz: “No vamos a descansar hasta no tener algún resultado positivo”

Compleja ha sido la investigación respecto del caso del asesinato del desabollador Omar Díaz Barría, quien desapareció la noche del 5 de febrero tras salir de su vivienda ubicada en el barrio Sur sin un rumbo conocido, siendo encontrado su cadáver cinco días después en una parcela del sector de Villa Generosa.

La víctima presentaba en su cuerpo múltiples heridas cortopunzantes, además de un alto grado de deterioro provocado por la fauna del sector, según se indicó desde la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones.

Bastantes han sido las interrogantes en torno a que este violento crimen pudo haber sido premeditado, del cual hasta el día de hoy no se han encontrado responsables aunque sí diversas líneas investigativas en las cuales está trabajando el Ministerio Público.

A exactamente dos meses del hallazgo, el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, sostuvo que “hay ciertas líneas investigativas que están siguiendo su curso y por ahora no hay resultados concretos, pero sí hay algunos antecedentes o elementos tanto del sitio del suceso como del análisis que se pudieron recopilar de las diligencias preliminares, las que permiten sostener algunas líneas investigativas tendientes a proporcionarnos información importante”.

A la vez, enfatizó que como Fiscalía se espera que dentro de un tiempo “ojalá no muy extenso”, estos peritajes puedan arrojar resultados positivos en cuanto a determinar al o los responsables de este ilícito.

“Para esos efectos, el Ministerio Público está poniendo todos los recursos investigativos, la policía también en cuanto a personal, para poder realizar las pericias correspondientes en relación a elementos encontrados y luego con el cuerpo de la persona fallecida. Nosotros no vamos a descansar hasta no tener algún resultado positivo y esperamos que eso se concrete ojalá en un tiempo no muy prolongado”, concluyó.