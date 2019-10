Fiscal regional considera que Magallanes debería contar con a lo menos dos persecutores más

El aumento de 830 casos más en los últimos 9 meses en comparación al mismo periodo de 2018, la destinación de dos fiscales a la unidad Sacfi, la futura Fiscalía Local de Puerto Williams y la disposición de personal para la implementación de la ley de entrevistas videograbadas sustentan la estimación de Eugenio Campos.

Amediados de la semana pasada, el jefe del Ministerio Público en Magallanes, Eugenio Campos Lucero, dio a conocer una serie de cifras estadísticas respecto al ingreso de casos y número de delitos que ha atendido el ente persecutor en los primeros nueve meses del año, y su símil en cantidades en torno a los últimos cuatro años.

Llama la atención que hasta el lunes 30 de septiembre pasado se ha evidenciado un alza en el ingreso de casos, consignándose 830 más que 2018 a esta misma fecha, registrando en el año pasado 7.299 mientras que hasta el final del tercer trimestre de 2019 la cifra alcanzaba los 8.129 casos.

Ante esta situación, Campos reconoció que la dotación de la Fiscalía en Magallanes se ha mantenido desde que se instauraron hace 17 años como ente persecutor en la región más austral del país, y que en el último tiempo se han hecho gestiones desde el nivel central para solicitar ampliar el personal tanto administrativo como de acusadores.

“Efectivamente nosotros ya le hemos transmitido al fiscal nacional nuestra preocupación, él lo sabe y también lo ha señalado a nivel central, que nuestra dotación ya tiene que variar. La Fiscalía no es la misma del año 2002, porque ese año cuando se creó el Ministerio Público y se instaló en nuestra región, las bases que se tuvieron en consideración para ver la dotación de nuestro personal fueron en razón al número de ingresos que tenían los tribunales antiguos, pero ya había un desfase. El día de hoy tenemos la misma dotación del año 2002 con un incremento sustancial respecto del número de ingreso de causas y de cosas que se tramitan en el Ministerio Público”, expresó.

Destinación de personal

A la vez, aseveró que la destinación de dos fiscales a la nueva Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) como también la proyección en disponer personal en la futura Fiscalía Local de Puerto Williams hacen necesaria la petición de reforzar el equipo de acusadores.

“Vimos el incremento de dos fiscales respecto de la unidad Sacfi, pero estos persecutores sólo se abocan a delitos contra la propiedad, ellos no ven otros ilícitos, no ven tráfico de drogas, no ven lesiones, ni estafas o defraudaciones, sino que ven los focos que se aprueban por el fiscal regional. Sería necesario pensar de que hay que comenzar a estudiar un aumento de la dotación, que también se da por Puerto Williams, estamos haciendo todos los esfuerzos para crear una Fiscalía Local allá, pero eso significaría sacar personal de Punta Arenas para que atienda esa zona”, complementó.

Doble esfuerzo

Lo mismo ocurre con la entrada en vigor desde el pasado 3 de octubre con la nueva ley de entrevistas videograbadas para niños, niñas y adolescentes, lo que significa “un doble esfuerzo” respecto a entrevistadores y al personal administrativo. En ese contexto, acotó que la dotación óptima sería de dos fiscales más.

“Si el día de hoy los fiscales tienen que ir a alguna capacitación, dejo desprotegida alguna atención respecto de la cual tengo que ver y atender con otros profesionales de la misma Fiscalía. Todos saben que el Ministerio Público tiene cinco salas ocupadas del tribunal, tres del Juzgado de Garantía con audiencias de lunes a domingo y dos salas del Tribunal Oral en lo Penal ocupadas con juicios orales, entonces eso significa que tengo cinco fiscales todos los días en audiencia con una dotación de seis sólo en la Fiscalía Local de Punta Arenas”, puntualizó.