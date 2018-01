Fiscalía imputó cargos a camionero por su responsabilidad en la tragedia donde murió una familia argentina

Cabizbajo, tomándose la cabeza en reiteradas ocasiones, con la mirada perdida y visiblemente angustiado, Pablo Elías Espinoza Vásquez permaneció por casi una hora sentado en el banquillo de los acusados, en la sala 1 del Juzgado de Garantía de Punta Arenas. El camionero originario de la ciudad de Coyhaique fue detenido por Carabineros a las 11 horas de la mañana del viernes, tras haber pasado la noche en la cabina de su camión luego de participar en la mortal colisión que le costó la vida a una familia entera de nacionalidad argentina en la tarde del jueves, en la ruta internacional a Monte Aymond.

En la audiencia de formalización de la investigación que comenzó pasadas las 11,30 horas de ayer, y tras relatar los hechos que han sido difundidos por numerosos medios de comunicación, el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, le solicitó al magistrado Juan Enrique Olivares aplicar la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno ante su presunta autoría en el cuasidelito de homicidio de cinco personas, con el fin de asegurar la comparecencia del imputado a actos posteriores del procedimiento.

Para justificar esta petición, el persecutor penal describió los antecedentes estipulados en el primer parte policial emitido por la Tenencia de Carabineros Monte Aymond, además de la declaración del camionero, fijaciones fotográficas, tarjetas migratorias y preinformes de autopsias. No obstante, la prueba principal para que el fiscal le atribuyera la responsabilidad a Espinoza fue el preinforme redactado por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat) de Carabineros, el que da cuenta de la causa basal de dicha tragedia carretera.

“El conductor del camión, por causas que se investigan, pierde el control y maniobrabilidad del móvil, traspasando el eje de la calzada con parte de su estructura, obstruyendo la normal circulación al vehículo menor que utilizaba la vía, siendo colisionado para que posteriormente el tracto camión semirremolque ingresara a un terreno en desnivel, mientras que el vehículo menor se inflamó y se consumió en su totalidad”, relató Dobson, según se extrae del documento.

Ante esto, el defensor penal público Pablo Santander se opuso a toda medida cautelar, fundamentando que el Ministerio Público no habría aportado ningún antecedente que dé por establecido el lugar del impacto de ambos vehículos, y arguyendo que lo estipulado en el informe preliminar de la Siat no lograría ser suficiente para acreditar lo anterior.

“A nuestro juicio, el hecho de que mi defendido haya sobrepasado el eje de la calzada es una consecuencia de que él trata de evadir la colisión con el vehículo menor que sí sobrepasó el eje de la calzada”, aseveró el profesional letrado, añadiendo que “estamos en presencia de una tragedia de gran envergadura, pero eso no implica que hay que presumir la responsabilidad penal de mi defendido. Existe la presunción de inocencia y los antecedentes que aporta la Fiscalía no han vencido esa presunción”.

Tras un breve debate en el cual el abogado desestimó que el arresto domiciliario nocturno fuera la medida más acorde, debido a que la actividad laboral del imputado (de transportista) implica que se deba trasladar constantemente a Magallanes desde la Región de Aysén, y tras la réplica del persecutor, el juez de garantía deliberó en aquella difícil situación, determinando imponer al camionero el arraigo nacional y la firma quincenal, decretando asimismo un plazo de cuatro meses para que el Ministerio Público acote la investigación. Luego de ello, Espinoza Vásquez recuperó su libertad.

Los antecedentes aportados durante la audiencia permiten establecer que el automóvil Fiat Siena era conducido por Hugo Alberto Cano, de 39 años, sargento de Gendarmería Nacional argentina, de dotación de la Sección de Helicópteros con asiento en la provincia de Santa Cruz.

Los restos de la familia Cano Díaz, conformada por el matrimonio y sus tres hijos de 16, 12 y 7 años, se encuentran en el Servicio Médico Legal de Punta Arenas a la espera de su identificación, para lo cual deberán viajar familiares desde el vecino país.

