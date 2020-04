Fiscalía investiga 21 querellas de familiares de fallecidos tras caída al mar de avión Fach

Están por cumplirse cuatro meses del peor accidente aéreo de la Fuerza Aérea de Chile, en un vuelo a la Antártica, donde 38 personas, entre civiles y militares (17 miembros de la tripulación y 21 pasajeros), perdieron la vida.

Esto abrió una investigación, que lidera el fiscal regional Eugenio Campos, trabajo sobre el cual ha dado cuenta permanentemente, asegurando que la investigación avanza y que “se están realizando cada una de las diligencias solicitadas que permitan esclarecer los hechos”.

Destacó los avances que han habido y confirmó la presentación de querellas criminales de familiares de las víctimas.

Pero los familiares de las víctimas exigen explicaciones y resultados. Quieren saber qué provocó el fatal accidente y por eso se han interpuesto tantas acciones judiciales.

De acuerdo a la consulta realizada en la Fiscalía de Punta Arenas, hasta el momento han llegado a manos del persecutor Campos Lucero un total de 21 querellas.

La primera fue la de la esposa del coronel de Ejército, Christian Astorquiza Oddo, “en contra de todos quienes resulten responsables, a título de autores, cómplices o encubridores”.

La familia, como lo dijo el profesional, pretende que se investigue “de manera seria, profunda y transparente las causas de la caída del avión, y de la muerte de todos los pasajeros y que se castigue a los responsables”.

Accidente

El accidente aéreo se produjo el 9 de diciembre de 2019, cuando el avión C-130 Hércules, matrícula 990 de la Fuerza Aérea de Chile, se dirigía desde Punta Arenas a la base antártica chilena Eduardo Frei Montalva.

En la aeronave viajaban 38 personas, entre ellos civiles, funcionarios de la Fach y del Ejército de Chile. Entre estos se encontraba el coronel Christian Astorquiza Oddo, subdirector de la División de Logística del Ejército.

Historias de vida

Más allá de las responsabilidades penales que buscan las querellas criminales, por cuasidelito de homicidio, cada una revela historias de vida de familias que perdieron a sus seres queridos.

Como la fonoaudióloga Karina Cruz, pareja del cabo de la Fach Luis Andrés Iturriaga Poblete, quien ingresó a la Escuela de Especialidades de la Fuerza Aérea en 2016, luego de realizar su servicio militar. Ambos vivían en Curicó y estaban a punto de contraer matrimonio.

“Su sueño era ser piloto, pero nunca tuvo el apoyo necesario para ingresar a dicha escuela. Era una persona de gran corazón, tremendamente esforzado”, reseña la mujer.

“El 16 de julio de 2019 fue muy significativo en nuestras vidas. Ese día me pidió matrimonio. Por supuesto éramos felices, teníamos muchos planes, llevábamos cerca de dos años de convivencia y nuestros esfuerzos estaban centrados en reunir dinero para nuestro matrimonio”.

“El 9 de diciembre de 2019, cerca de las 4,45 horas me despertó para darme un beso y despedirse. No tenía muchas ganas de viajar, pero sabíamos que era su trabajo y nos serviría para juntar dinero para nuestra fiesta. El soñaba con que fuera el día más feliz de nuestra vida. Por la tarde me llamó por teléfono, señalándome que me amaba y que nos veríamos a la vuelta”.

“El fallecimiento de mi novio y conviviente fue constatado por el Servicio Médico Legal, puesto que en su caso se encontraron restos que permitieron su identificación, razón de ello es que el certificado de defunción contiene los mismos antecedentes que los de las otras víctimas”.

Una tragedia que se habría producido por un colapso súbito del material de vuelo de la aeronave, “es decir por alguna condición preexistente que generó un desperfecto catastrófico en pleno vuelo o bien por el ingreso a la aeronave de elementos peligrosos que dañaron su estructura de forma masiva”, expone la querellante.

Para ella, “todo indica que la aeronave colapsó en pleno vuelo, y no al supuestamente estrellarse en la superficie del mar, puesto que, de haberse producido una caída con el material de vuelo en condiciones de maniobrabilidad, al menos la tripulación habría dado un aviso accionando los comandos de comunicación que son de ejecución instantánea”.

“Por eso existirían conductas constitutivas de delito que han tenido como resultado la muerte de Andrés (como le gustaba a él que lo llamaran), junto a las otras 37 personas a bordo”.

“Amaba a su familia”

Marisol Vera, esposa hace 18 años del sargento 1º de la Fach, Ramón Alarcón Guerrero, padres de dos hijos. “Amaba a su familia, el trabajo y disfrutaba de la vida con su afición por las motos. De forma constante salía junto a sus hijos. Era un ejemplo para todos sus cercanos, siendo un excelente cónyuge, padre, hijo, amigo, por lo que será recordado por todos: su familia, amigos y compañeros de la institución”.

Además de su especialidad en la Fuerza Aérea, se tituló de Profesor de Estado de la Universidad de Chile y Prevencionista de Riesgos en la Universidad Bernardo O’Higgins. Su última actividad por estudios fue en la ciudad de Bruselas, Bélgica.

La identificación de Ramón Guerrero la realizó el Servicio Médico Legal, puesto que en su caso se encontraron restos que permitieron realizar este trámite.

“Planes truncados”

Está el caso de Salomé Gálvez Drewes, esposa del sargento Cristián Osorio Basualto, y la hija de actuales seis años, casados hace 11 años.

En un momento Osorio fue enviado a Haití como parte de las tropas chilenas que formaron parte de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas.

En la comuna de Nancagua, Región de O’Higgins, donde la pareja se estableció, el matrimonio emprendió un negocio de comida saludable, atendido por la esposa.

“La estabilidad y compromiso que construyeron durante su relación, motivó a Cristián Osorio y Salomé Gálvez a renovar sus votos luego de 10 años de matrimonio, el día 25 de noviembre de 2019, oportunidad en la que bautizaron a su hija Belén”.

“Lamentablemente los planes de la familia se vieron truncados por el trágico accidente aeronáutico acaecido el día 9 de diciembre de 2019, a menos de un mes de la renovación de sus votos matrimoniales, y faltando sólo días para la celebración de la graduación de su única hija de la educación preescolar”, detalla la querella.