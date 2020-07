Fiscalía llamará a declarar a 40 testigos y 12 peritos por incendio de AFP Habitat

Por dos días se extendió la audiencia de preparación de juicio oral del incendio del local donde funcionaban las oficinas de AFP Habitat, en Colón esquina Magallanes.

En noviembre del año pasado fue quemado este local y, hasta ahora, como único imputado figura Marcelo Mandujano Salas, para quien el fiscal Felipe Aguirre pide una pena de 10 años de cárcel.

El magistrado Juan Villa dirigió la audiencia, previa a todo juicio oral, donde Fiscalía, defensoría y querellantes presentan los medios de prueba que se ventilarán en el juicio. Esta es la oportunidad donde las partes pueden solicitar la exclusión de alguna de ellas, como lo hizo el abogado defensor del estudiante, Juan Carlos Rebolledo, que intentó dejar de lado algunas por “impertinentes”, porque no tendrían relación con los hechos materia de la investigación.

Aguirre recordó que la investigación demandó un trabajo de análisis, “no sólo de estos hechos sino de otros donde también estuvo vinculado el imputado”, en alusión al grupo que ingresó al Cementerio Municipal a pintar y rayar el mausoleo de la familia Menéndez.

“Dolo no es sólo que se me ocurrió quemar algo, sino qué fue lo que me llevó a cometer tal delito, y este dolo está asociado a que este acusado (Mandujano) pertenecía a un grupo que tenía afinidad con un ideario anarquista y subversión del orden público”, expuso el fiscal, explicando que esta es una investigación distinta a las que lleva la Fiscalía, “que se hace a través de un análisis criminal”.

El juez acogió parte importante de la documentación considerada impertinente por la contraparte.

“En general no se dio lugar a las exclusiones de la defensa, así que las pruebas relevantes van a ir a juicio”, destacó Aguirre.

Como querellantes actúan, por la intendencia, el abogado Francisco Larraín; y por la Sociedad Las Violetas S.A., dueños del inmueble incendiado, el abogado Mauricio Sandoval Romero.

Hoy el magistrado Juan Villa dará lectura al auto de apertura, y de ahí se debe fijar fecha para la audiencia de juicio oral.