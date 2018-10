Fiscalización e investigación sugieren la vocera de Gobierno y dirigente político por contrataciones de ex autoridades en la Umag

Cada cierto tiempo resurge el tema de las bulladas contrataciones de ex autoridades de gobierno en la Universidad de Magallanes, situación que desde la instalación de la nueva administración ha sido ventilada a través de diversas crónicas en los medios de comunicación social local.

Fue una de las materias abordadas este lunes por el comité político del gobierno regional donde asistieron los presidentes de los partidos del oficialismo y los seremis de Vivienda José Miguel Horcos, Obras Públicas Pablo Rendoll y la seremi de Gobierno, Alejandra Muñoz.

Para la vocera no deja de llamar la atención que varias ex autoridades o funcionarios del gobierno anterior ocupen hoy cargos en la principal casa de estudios superiores de la región. “Queremos ver la forma de hacer algún tipo de fiscalización, ver el ente pertinente y ver si esto amerita hacerlo”, complementó.

Mientras tanto, el presidente del Partido Regionalista Independiente, César Cifuentes, coincidió que era un tema que se debía investigar y a lo mejor consultarlo con la Contraloría. “La Universidad de Magallanes arrojaba utilidades por $528 millones hace un año y hoy están con una pérdida de $1.117 millones y cuando vemos cuál es el ítem que está generando esto, efectivamente son las remuneraciones, mientras vemos por otro lado que hay una gran cantidad de operadores políticos que está ganando sueldos millonarios”, expresó.

Asimismo, subrayó que habían conceptos que no entendía, como el hecho que se le reservara el trabajo a otra persona por un período superior a cuatro años y en algunos casos mucho más. “Por lo menos en la empresa privada esto no pasa, si tú te fuiste porque piensas que vas a tener una expectativa mejor, nadie te va a guardar el puesto y esa figura que hoy nos estamos dando cuenta que existe, que por lo demás es muy recurrente, en realidad lo único que hace es coartarle la posibilidad a nuevos profesionales. Sin ir más lejos se puede ver el caso de José Retamales, aunque si bien tiene muchos méritos académicos que nadie pone en duda, pero tú no puedes perpetuar a alguien en el tiempo. Estuvo si mal no recuerdo entre 12 y 14 años en el Inach (Instituto Antártico Chileno), sale de este lugar y tenía guardado su puesto en la Universidad de Magallanes, no entiendo”, remarcó.

Por último, puntualizó que la instalación del gobierno del Presidente Sebastián Piñera había sido muy complicada y lenta, justamente porque hay gente que permanece “apernada” y simplemente no puede ser removida. “Es sumamente complejo gobernar con la oposición adentro. En ningún gobierno se da, no contribuye independiente de las capacidades técnicas, pero un gobierno necesita un lineamiento. Si tú perteneces a un partido o tienes una visión política distinta tu motivación o tu aporte a lo mejor no va a ser al 100%”, sentenció.