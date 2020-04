Fiscalizan a almacenes y botillerías por restricción horaria

Apuntando a dar estricto cumplimiento de la modificación de la ordenanza que restringe el horario para el expendio de alcoholes, personal municipal y funcionarios de Carabineros recorrieron ayer almacenes y botillerías en diversos sectores de Punta Arenas.

Lo anterior marcó la primera jornada de restricción en base al acuerdo adoptado por el Concejo Municipal y que estableció que a lo menos mientras dure la cuarentena sólo se podrá vender alcohol de 9 a 11 horas.

La fiscalización se desarrolló durante la mañana y buena parte de la tarde, con rondas independientes y coordinadas por parte de municipales y carabineros. En el almacén Mi Vecina, en Avenida España con calle Oscar Viel, sector sur de Punta Arenas, la visita se registró pasadas las 10,30 horas. Junto con certificar que estaba todo en regla, el personal municipal informó sobre detalles del funcionamiento y se dejó una copia de la modificación del decreto. En cuanto a la venta, se señaló que no hubo personas consultando ni adquiriendo bebidas alcohólicas.

Durante la ronda, los fiscalizadores pudieron constatar el respeto por el horario y que muchos de los almacén con patente de alcohol no abrieron sus puertas antes de las 11 de la mañana.

La ordenanza establece que corresponde a Carabineros e inspectores municipales fiscalizar el cumplimiento y denunciar, y que “toda contravención a la presente ordenanza que no tenga sanción específica tanto en la Ley Nº19.925 como en otros cuerpos legales, será sancionada con una multa a beneficio municipal de 3 UTM a 5 UTM (más de 251 mil pesos), las que serán aplicadas por los Juzgados de Policía Local correspondientes”.

Opiniones

Aristegui Ascencio, de almacén El Toqui, estima que no queda más que acatar el decreto municipal, debido al complicado momento que vive la ciudad.

Sin embargo, desde el Central Market fueron más críticos con la decisión de limitar la venta de bebidas alcohólicas. “No estamos de acuerdo con esta medida. ¿Quién se va a levantar a esa hora para ir a comprar, sólo los alcohólicos, la gente con problemas? Todos nosotros vamos a salir perjudicados porque no vamos a poder vender. Y lo que va a pasar es que van a crecer los lugares clandestinos, si la gente va a seguir comprando alcohol. Entiendo la razón de fondo de porqué se hizo, pero no podemos pagar nosotros los comerciantes los platos rotos. Cada persona es responsable de sus acciones y no podemos echarle toda la culpa al alcohol”, declararon desde este local.

Una opinión más moderada, tiene Andrés Aguilar, dueño del almacén Latitud Sur, que comparte un poco de ambas reflexiones. “Entendemos que el hecho de estar encerrado más el factor de alcohol puede hacer que aumenten los casos de violencia intrafamiliar. Y eso es algo que nadie quiere y estamos de acuerdo con esta medida. Pero lo que creo que va a pasar es que los sistemas de delivery y los lugares clandestinos van a crecer y van a vender a toda hora. Lo más probable es que eso pase, además que muchos locales también se van a ver afectados por esto”, afirmó Aguilar.