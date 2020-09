“Fito” Martinovich: de ser testigo del Mundial del 62 a jugar en Primera División y triunfar en Argentina

Ex futbolista lleva una década radicado en El Calafate Una exitosa carrera deportiva cumplió este espigado delantero primero y mediocampista después, que se formó en La Pandilla de mi Barrio a principios de los ’60. Pudo ser jugador de la UC, pero destacó en dos temporadas defendiendo la albiceleste de Magallanes, para de ahí, convertirse en referente de Boxing de Río Gallegos

Entre los jugadores magallánicos que llegaron a la Primera División del fútbol chileno siempre se nombra a los consagrados: Honorino Landa, Mario Galindo, Atilio Cresmaschi, Mauricio Aros y otros de menor estrellato como José Marín, Rodrigo Latorre, Luis Guajardo, Ramón Abello y más recientemente, Ronnie Fernández. Pero generalmente se omite a Rodolfo “Fito” Martinovich, quizás porque lleva tantos años en Argentina, más de cuarenta, que solamente los más antiguos lo recuerdan.

Pero la trayectoria de Rodolfo Alejandro Martinovich Sánchez, de 70 años (nació el 11 de enero de 1950 en Punta Arenas) es impecable. Hijo de Simón Martinovich y Blanca Sánchez, con 12 años comenzó a destacar en la liga La Pandilla de mi Barrio, donde fue goleador del torneo defendiendo la camiseta de San Miguel. Fue el único de la familia que sobresalió en el deporte, pues sus hermanos Rubén y Nora, ambos mayores, se dedicaron a otras actividades.

Su primer gran recuerdo fue que a esa edad, tuvo la suerte de viajar a Santiago con una delegación de La Pandilla, nada menos que para ver el Mundial de 1962, una experiencia imborrable. “Nosotros fuimos a la primera fase, gracias a gestiones de Alfonso ‘Cocho’ Cárcamo, que era el director de Radio Polar, y promotor y creador de esa liga de fútbol de La Pandilla de mi Barrio. Elegían a un jugador de cada equipo, para que estén todos representados. Estuvimos unos diez días, vimos dos partidos: Chile contra Suiza (triunfo por 3-1) y Chile con Italia. En la segunda fase vimos un partido de Yugoslavia, no recuerdo bien, pero ya por televisión, en blanco y negro”, rememora Martinovich.

Ese paréntesis de ensueño fue una inyección anímica importante para seguir metiendo goles, tanto que salió máximo anotador en La Pandilla de mi Barrio. Sin embargo, buscando una mejor posición para continuar su carrera, retrocedió al mediocampo, aunque por su estatura, de 1,83 metro podría haber sido un excelente hombre de área. “Igual tuve una etapa como back central que se llamaba en ese entonces, en la selección juvenil, porque los marcadores que teníamos eran ‘cortitos’ entonces el técnico me pidió si me podía acomodar en el fondo. Afortunadamente, tuve una muy buena actuación. Fuimos a las finales con Puerto Montt y Antofagasta, donde hicieron dos grupos de cinco equipos. En ese torneo también tuve la suerte de andar muy bien, y la gente de Católica se fijó en mí”.

Su breve etapa cruzada

Los veedores de la UC lo invitaron a integrarse a las inferiores cruzadas, cuando Martinovich recién cumplía 17 años. A esas alturas, con sólo 15 años ya había debutado en Primera División del fútbol regional, jugando por Magallanes. Pero la experiencia en Católica no fue la esperada. “Estuve con grandes jugadores que estuvieron ahí, como Julio Crisosto, Mario Maldonado; compartíamos la Casa del Jugador de la Católica, que quedaba cerca de la municipalidad de Ñuñoa. Nos becaban para ir al colegio, estuve un mes asistiendo al Liceo 7 de Ñuñoa, donde nos daban todo. Lamentablemente, la gente de Católica no cumplió todo, porque el viático que me ofrecieron era bastante menos de la mitad de lo que me habían prometido. Así que hablé con el técnico, Guillermo Díaz, al que le dije que bajo esas condiciones, yo no seguía. Me trató de convencer, que me iba a arrepentir. Y le dije ‘don Guillermo, si yo realmente tengo condiciones, no creo que sea ésta la única posibilidad que tenga de mostrarme en el fútbol profesional’”.

Así que regresó a Punta Arenas, terminó de estudiar en el Liceo Luis Alberto Barrera, en 1968 y se reincorporó a Magallanes, en la Asociación Punta Arenas y Estrella del Sur, del Barrio Sur. Eran los años en que los jugadores podían participar en distintas asociaciones y así también jugó por Carlos Dittborn en la 18 de Septiembre y Esmeralda en el Barrio Prat. En todas se desempeñó en el mediocampo.

Obviamente, era número puesto en la selección regional, que en 1968 se preparaba para el Nacional Amateur de Valdivia, pero días antes de emprender el viaje, su padre tuvo un problema de salud y Martinovich decidió quedarse.

Alentado por la bandita

Hasta que llegó la chance para incorporarse al profesionalismo. “Por gestiones de Vladimiro Mimica, que ya estaba en Santiago, como hincha de Magallanes que era él, habla con la dirigencia y comenta mis habilidades, si se puede decir y me llamaron a una prueba. Me enviaron los pasajes y tuve la suerte de estar tres o cuatro días entrenando, y en ese tiempo, como había receso de invierno, todos los clubes iban a jugar a las provincias. Partimos en Arica y de ahí comenzamos a ‘bajar’ donde me probé como 9, por la altura. Anduve bastante bien y cuando llegamos a Santiago, me dijeron en el bus que fuera a la sede, a firmar contrato por dos años”, relata.

Con los Carabeleros jugó en 1969 por la cuarta especial y en 1970 debuta en Primera División, ante Unión Española. “Magallanes es un club de mitad de tabla para abajo, pero era un plantel muy joven. Tuve suerte diversa: jugué, hice banco, bien variado mi andar, pero con la satisfacción de haber jugado partidos contra los mejores, como Mario Galindo, que estaba en Colo Colo; Universidad de Chile, Universidad Católica. Tuve de compañeros a Mario Lara, que fue arquero de Colo Colo, Roberto Hernández ‘El guagua’; Mario Soto, que después fue a la Unión, Cobreloa y Palmeiras; Alfonso Lara que también fue seleccionado.; José Novo, el ‘Polilla’ Espinoza, Carlos Ortega, Hugo Pantoja, el argentino Posenatto; era un equipo que promovía jugadores a otros clubes.

El balance en el Manojito de Claveles fue escaso en goles, no recuerda si fueron 5 ó 6, pero ya jugando de mediocampista. “No sentía estar arriba, por las características de mi juego, yo necesitaba espacio y jugar de frente al arco”.

Un doloroso adiós

Tras algunas diferencias con un técnico, al ver que iba a quedar en banca, optó por ir a Deportes Ovalle, en Segunda División, donde recuerda el fervor de la ciudad, aunque debió lamentar una seria lesión a la columna, una semana antes del inicio del torneo oficial. Estuvo casi siete meses sin jugar y regresó en un partido en San Fernando, contra Colchagua. “Era un día de lluvia, juego el primer tiempo bien, nos vamos a camarines, me siento en la banca y cuando llaman para volver a la cancha, me quiero parar del banco y no pude. Ahí tomé la decisión de abandonar el fútbol de alta competencia”.

Boleto para no volver

A fines de 1973 regresó a Punta Arenas, se reintegra a Magallanes, donde salieron campeones invictos. En 1974, surgió la posibilidad de ir a jugar a Argentina, lo que terminó siendo decisivo en su vida. “La gente de Boxing me vio jugar en San Julián, se interesaron por mí y fui a probar. Me fui a Río Gallegos para hacer un año de temporada. Fui extraordinariamente recibido y además, tuve buenas actuaciones. Tanto que cuando terminó mi contrato y dije que me iba, me dijeron ‘no, de aquí no te vas más’. Al año siguiente, fue Toto Ríspoli como técnico, donde ganamos todo en tres o cuatro años, no perdimos ni un torneo”, recuerda.

Vistiendo la camiseta verde se retiró en 1982. “Boxing me dio todo, hotel, comida, ropa, indumentaria, era un equipo semiprofesional, pero donde te atendían de lujo, para lo que es la Patagonia”.

En 1983 asumió como técnico, dirigiendo a Independiente, donde fueron campeones y al año siguiente, repitió el título, pero con San Lorenzo. Volvió a Boxing, pero para asumir labores dirigenciales.

Confiesa que siempre Magallanes tira, pero ya había formado su familia y no era tan sencillo reintegrarse. Lo comprobó en 1990, cuando vivió un año en Punta Arenas, pero su familia no se adaptó. Ese año dirigió a Sokol, en un club que tenía a los hermanos Ovando, Colivoro, “Mortero” Cárdenas, entre otros. “Yo tenía una hija y un hijo del primer matrimonio de mi señora, Fabián, que lamentablemente tuvo un accidente muy grande en Calafate… hace un mes lo asesinaron. Así que quedó mi hija Valeria. Para toda mi familia fue un golpe, pero tenemos que seguir, apechugar, para que los hijos y nietos no caigan”, cuenta con dolor.

Actualmente está radicado en El Calafate, porque sus hijos estaban ahí y formaron sus respectivos hogares “y opté por seguirlos. En paralelo a que jugaba, era técnico de las divisiones inferiores de Boxing y trabajaba como empleado administrativo, así que ‘pinchaba’ por varios lugares. Eran los tiempos en que recién comenzaba la computación y me especialicé en determinadas cosas y como era novedoso, siempre era como ‘vayan a buscar a Fito, que más o menos sabe de esto’ y así me fui haciendo un nombre. Llevo ya diez años en Calafate. Voy a Punta Arenas a visitar a mi familia y a los amigos del colegio y de mis comienzos en el deporte, que no se olvidan nunca. Como turista podría volver, pero no a quedarme, lo mío está acá”.

Lo que sí lamenta, al cierre, es que justamente hoy, 23 de agosto, su querido Boxing celebra su centenario, pero no podrá asistir a ningún acto, todo por el maldito Covid. “Hicieron entrevistas a todos los deportistas destacados en todas las disciplinas y me llamaron, y siempre he estado presente en cualquier actividad que tenga el club. Se iba a hacer una fiesta grande, hermosa, me van a enviar unos presentes, así que celebraremos los 101 el próximo año, si esto cambia”, concluye Martinovich, que reconoce estar bien de salud, aunque con 70 años es consciente que está en zona de riesgo, aunque con la fortaleza que le dio el deporte y la determinación de una mentalidad que lo llevó a cumplir sus objetivos.