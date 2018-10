Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram criticó además proyecto que modifica el Servicio de Evaluación Ambiental: “La industria salmonera sí genera impactos en el ecosistema, pero hoy éstos se encuentran débilmente regulados”

De acuerdo a su opinión, la producción de salmones en centros de mar es un proceso complejo, ya que involucra a especies introducidas que no son originarias del país.

El consumo mundial per cápita de pescado se ha duplicado en los últimos 50 años, por lo que se ha promovido una acuicultura como una solución desde la década de 1970, recibiendo el apoyo de enormes subsidios estatales y de fondos para el desarrollo. En los años 50 la acuicultura producía aproximadamente 500 mil toneladas métricas de peso vivo; en 2004 la cifra se disparó a 73,8 millones de toneladas métricas.

La directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona Céspedes, estuvo de visita en la zona y abordó con La Prensa Austral el impacto que genera esta industria al medio ambiente.

Comienza recordando que uno de los temas de la industria salmonera sobre todo la histórica, era el plástico, esto se suma el uso excesivo de antibióticos, los antifouling, los escapes y una débil regulación. “Antes el alimento de los peces venía en sacos y eso quedaba dando vuelta y todavía lo hace en los fiordos. Hay mucho material en esta industria que no se retira, cuando un centro de cultivo se deja de usar dejan las estructuras de fierro y plásticas dando vuelta”, apuntó.

Según su opinión, la producción de salmones en centros de mar es un proceso complejo, ya que involucra a especies introducidas que no son originarias del país. En un sistema de jaulas hay una alta concentración de peces, donde se les entrega alimento y una parte cada vez menos, porque tiene que ver con la eficiencia de la industria, cae al fondo marino junto con las fecas de los peces, lo que va generando una especie de sedimento donde hay ausencia de oxígeno y se va matando la vida del fondo marino y van desapareciendo las especies bentónicas.

Otro tiene que ver con el uso de químicos y antibióticos, porque los salmónidos que se cultivan en Chile (el salmón del Atlántico, el cojo y la trucha), todos presentan enfermedades. “Particularmente en Magallanes se cultiva el salmón del Atlántico y la trucha y en términos generales presentan dos enfermedades SRS septicemia rickettsial salmonídea o piscirickettsiosis, se trata de una enfermedad bacteriana que es una de las más importantes y nuestro país utiliza una cantidad muy elevada de antibióticos, del orden de las 500 veces respecto de lo que ocupa Noruega. Por otro lado está la caligidosis o piojo de mar que es un parásito pequeño que se les pega a la piel y les provoca heridas, ésta todavía no está muy presente en Magallanes, pero donde sí lo está es en Aysén y en la Región de Los Lagos”.

Enfermedad y tratamiento

Asimismo, planteó que la normativa chilena indica que cuando se muestrea puede haber una cantidad de este parásito pegado a la piel de los peces y sobre ese número ya se considera enfermedad y se iniciaba el tratamiento. “Se trata de baños terapéuticos en donde se les coloca químicos piretroides para matar los parásitos, el problema es que todo ese fluido cae al agua y no es retirado del mar, por lo tanto ahí tenemos otro tema que tiene que ver con la contaminación de los océanos y los impactos que va generando la industria”.

A lo anterior se suma el impacto generado por el uso de los antifouling o antiincrustantes que se usan en las redes, esto para que no se adhieran algas o algún tipo de vida marina plancton o zooplancton. “Por el agujero que hay en las mallas entra y sale agua, con ello entre y sale oxígeno y si ahí se empiezan a adherir cosas esto se cierra y causa mortandad. En ese proceso la pintura se va lavando con el agua de mar, no es permanente. De hecho estas redes tienen que ser cambiadas periódicamente y ese desgate de este antifouling que son pinturas tóxicas quedan en el mar”.

También, dijo, tenemos los escapes de peces, situación que ha sido bien dramática en algunos casos, por ejemplo lo ocurrido hace poco en Calbuco con la empresa Marine Harvest donde se escaparon cerca de 650 mil peces. “Los salmones son especies fundamentalmente carnívoras por lo que puede ocurrir que comiencen a comerse otros peces o sea actúan como depredadores o puede que se mueran y eso va generando cargas en los ecosistemas”.

La directora de la fundación Terram sostuvo que la industria salmonera sí generaba impactos en el ecosistema y éstos hoy se encontraban débilmente regulados. “Lo que vemos hoy es una industria salmonera que viene en expansión hacia Magallanes y hay que ver sus impactos y cómo esto se regula de una mejor manera”.

Servicio de

Evaluación Ambiental

Consultada respecto a que si hoy era necesario a su juicio fortalecer el sistema de impacto ambiental, introduciendo modificaciones al servicio competente en la materia, estimó que sí, aunque desde su óptica admite que el gobierno no ha tomado el camino correcto en torno del fortalecimiento de éste. “El proyecto de ley que ingresó el gobierno tiene algunas deficiencias graves, no soluciona ni va a solucionar el problema de la conflictividad socioambiental porque es un proyecto que está sesgado para favorecer a la industria, cualquiera que sea, no sólo a la salmonera”.

Por último, afirmó que la disminución de los espacios de participación ciudadana, acentúa un problema que ya tiene la ley, ya que ésta es desigual. “Cuando uno analiza la ley sabe que el dueño de un proyecto contrata un estudio de impacto ambiental y lo ingresa al sistema y después los plazos que tiene la ciudadanía y los servicios públicos son acotados. Sin embargo cuando éstos hacen observaciones y éstas son devueltas al proponente, él puede pedir lo que se llama el silencio del plazo. “O sea suspende el plazo de tramitación del proyecto para contestar esas preguntas y en los grandes proyectos como HidroAysén a veces se toman 9 ó 10 meses, pero cuando él entrega las respuestas la ley le da 15 días a la ciudadanía y a los servicios para responder, hay una desigualdad, el sistema no va a ayudar como está planteado hoy a solucionar los conflictos. Lo que hoy necesitamos es más presencia del Estado justamente para mediar entre la ciudadanía, las comunidades locales, los pequeños empresarios y los grandes proyectos tipo enclave, ahí hay una desigualdad súper fuerte en la ley que no está siendo subsanada y desde ese punto de vista nosotros creemos que este proyecto de ley tiene muchas deficiencias”, sentenció.