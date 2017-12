Flies: “Los gobiernos regionales ahora tendrán la capacidad de administrar y organizar sus territorios”

La figura del gobernador concentrará parte importante del poder político de las regiones,

mientras que la figura y poderes del intendente quedará casi extinta.

Viviendo intensamente el minuto a minuto y aprovechando los días como si fuesen los últimos, el médico Jorge Flies Añón está ejerciendo su cargo de intendente regional. Esto, porque su estadía en la “Moneda chica” llegará a su fin en marzo de 2018, cuando el próximo Presidente de la República designe a su sucesor.

Pero las “designaciones a dedo” tienen sus días contados. Y, es que a esta modalidad le queda poco más de dos años de vigencia, al comenzar a regir en 2020 la elección popular de gobernadores regionales (ex intendentes). Uno de los proyectos insignes de la Presidenta Bachelet fue aprobado el pasado martes en el Congreso Nacional.

Para la institucionalidad de las regiones, esto marca un precedente histórico, al ser una anhelada aspiración que se arrastra de largos años, en que sectores políticos aspiraban que las autoridades políticas de cada región sean elegidas por sus propios habitantes para aportar significativamente a la descentralización.

“Lo ideal es que para cimentar lo antes posible la descentralización, era tener una ley aprobada. Yo creo que estaban esperando los resultados electorales de la primera vuelta y habían cosas políticas de corto plazo que impidieron tener la ley aprobada para este año. Tuvimos una lección política en lo que significa una ley del Estado más que de gobierno. Hay pocas leyes que tienen unanimidad en el Congreso. Estamos hablando de todos los parlamentarios de gobierno y de todos de oposición; eso habla de que el consenso que este proyecto logró en la clase política es gigantesco”, valoró el intendente Flies.

Una nueva figura política

Esto último tiene una relevancia histórica, puesto que la figura de “intendente” como la conocemos hoy ya no existirá más, porque ese puesto quedará para un “encargado presidencial regional”, quien tendrá funciones meramente de coordinación entre los poderes políticos y de ser la representación del poder central. Quien tendrá más poderes será el “gobernador/a” electo por la ciudadanía, que en estricto rigor será el “Presidente de la región”. Este nuevo mandatario regional tendrá la misión de determinar parte de las políticas públicas, de generar consensos entre los organismos públicos regionales y también liderará las sesiones del Consejo Regional (que hoy en día existe un presidente del Core que se designa entre los pares).

Para Flies, estas nuevas atribuciones que tendrán los gobiernos regionales, harán que la descentralización pase a ser una realidad. Al respecto, el intendente destacó tres nuevas capacidades de los gobiernos regionales a partir de 2020. “La primera es la de fomento productivo, por ejemplo Corfo, que es centralizado y que tiene políticas nacionales. Estas atribuciones están en los gobiernos regionales y nosotros vamos a decidir dónde colocar los recursos. En segundo lugar, estará la división de desarrollo social, que estamos hablando que estas políticas nacionales del Senama, Senadis, Fosis (que son ley pareja desde Arica a Punta Arenas), serán territorializadas y no es lo mismo, porque las familias vulnerables de cada zona son diferentes. Esas atribuciones de políticas públicas, en el ámbito social van a estar en el territorio. Una tercera división y que nos tiene muy orgullosos, es la de infraestructura, transporte y territorio. La Región de Magallanes, con acuerdo del Consejo Regional y discusión con ellos, dentro de las atribuciones fundamentales que estamos solicitando es la capacidad de administrar. Nosotros le habíamos dicho a la Presidenta y a los parlamentarios, que la delegación de una responsabilidad importante para nosotros era la administración del territorio. Eso no estaba en el proyecto de ley inicial y ahora es uno de los puntos principales del proyecto, que es la capacidad de los gobiernos regionales que efectivamente van a administrar y organizar sus territorios”, destacó la máxima autoridad de gobierno en Magallanes.

¿Una política de doble filo?

Puede pasar el caso siguiente: un gobierno central de un color político, un municipio e incluso un gobernador de bandos políticos opuestos. Sin duda este fue un tema discutido en los pasos legislativos que transitó esta nueva ley. Sin embargo, desde el gobierno piensan que es algo positivo para la democracia y que es aquí donde realmente puede estar la “buena política”, que genera acuerdos y trata de acercar a la ciudadanía con la toma de decisiones. “Yo creo que no tiene que ver con el color político sino de ponernos de acuerdo y probablemente mirar no la chimuchina política, sino que ponernos de acuerdo con lo que a la gente le importa. Cuando no quieran ponerse de acuerdo, los territorios lo van a castigar con el voto. La gente está altamente política, tiene opinión sobre lo que quiere en educación, sobre las AFP, tiene opinión sobre salud y eso es política. Lo que está desgastado es la manera de hacer política, que llevan adelante probablemente como se hacía en el siglo pasado, entonces esa manera de la elección del actual Parlamento y la que tuvimos casi un mes atrás, demostró que la gente está mirando el siglo XXI en otra sintonía y yo creo que mientras más cerca esté la política de la gente, y también esa política sea más participativa, vamos a volver a politizar en el bien sentido de la palabra a la gente”, enfatizó.

Lo que está pendiente

Si bien el proyecto fue aprobado por la totalidad de los diputados, la iniciativa tendrá que pasar por una Comisión Mixta, porque si bien está establecida la fecha de los gobernadores regionales, es necesario que calce con la elección de consejeros regionales. Es por esto, que se está viendo la posibilidad de que los actuales cores duren tres años en su cargo, o bien, que en la próxima elección sólo duren tres años. Pero son detalles mínimos a la larga tramitación de este proyecto legislativo que va a cambiar la institucionalidad de las regiones. “Nadie se podía oponer a la necesaria descentralización que necesitan cada una de las regiones. Si se opone un parlamentario, el juicio de su territorio hubiese sido gigante; yo creo que esa es la lección que tuvimos y lo primero que destacaría, es que se cumple una promesa. La Presidenta dentro de su programa tenía esta ley idealmente con las elecciones de este año, pero no pueden pedir todo; puesto que no estuvieron los votos en el momento preciso. Segundo, yo creo que es una de las leyes que más impacto tendrá en nuestro territorio. Hemos tenido leyes de alcance nacional, pero que es pareja para todo el país; en cambio el tema de los gobiernos regionales, que se le entrega la responsabilidad al desarrollo de los territorios y a los habitantes de ellos, eso es un cambio significativo”, concluyó Jorge Flies.