Formalizado por golpear a su esposa y amenazar con un machete a su hija

A las 9 horas de ayer, se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas una audiencia de formalización de la investigación respecto a un sujeto que actualmente se encuentra cumpliendo condena en el complejo penitenciario de esta ciudad por el ilícito de infringir la Ley de Control de Armas, y que en esta oportunidad fue acusado por el Ministerio Público por su autoría en los delitos de lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar y parricidio en calidad de tentado, hechos que perpetró a finales del año pasado.

Según los antecedentes expuestos por la fiscal Rina Blanco, el imputado de nombre Héctor Alejandro Lemarchand Gómez se encontraba a eso de las 19,30 horas del 19 de diciembre de 2017, oculto en su domicilio ubicado en villa Suiza, para no cumplir la condena de privación de libertad dictada en su contra por el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, debido a que tenía una orden de detención en su contra y llevaba prófugo de la justicia por más de cinco meses.

Bajo este contexto, el individuo inició una discusión con su cónyuge identificada por las iniciales C.V.B.O., debido a que ésta se opuso a que él saliera llevándose consigo a la hija de ambos, de 14 años. Ante esto, la mujer decidió irse de la casa con sus hijos y al momento de comenzar a preparar un bolso en su dormitorio, el acusado le arrebató su celular, propinándole golpes de puño en su rostro, cayendo ella al suelo y perdiendo el conocimiento. Al sentir los gritos la menor, se trasladó hasta dicha pieza pudiendo ver a su madre en el piso y a su padre de espaldas sacando un machete que éste mantenía en la parte superior de un clóset.

Al percatarse de la presencia de su hija, el victimario se voltea y la agarra de un brazo con una de sus manos, tirándola hacia él, mientras que con la otra mano sostenía el arma con el cual habría realizado un movimiento dirigido al cuello de la adolescente con intenciones de matarla. Sin embargo, no pudo concretar nada debido a la llegada del hermano de la niña, quien la tomó de la cintura y la empujó fuertemente hacia su cuerpo, forcejeando con su padre que se resistía a soltarla. No obstante, la menor logró zafarse, refugiándose junto a su hermano en otra habitación. En tanto la madre, que ya había recuperado el conocimiento, se levantó y se dirigió al baño para mojarse su rostro, el cual estaba completamente ensangrentado.

Por otra parte, el individuo tras lo sucedido caminaba por un pasillo de la vivienda, con el machete en una de sus manos, para posteriormente retirarse del lugar junto a su madre quien lo fue a buscar, llevándose consigo el elemento cortante.

Lesionada por la golpiza

A raíz de la agresión física, la esposa resultó con una fractura nasal, contusiones periocular, malar y en su muñeca derecha, lesiones que fueron consideradas como de carácter graves, mientras que su hija quedó policontusa y con rasguños en sus brazos, heridas que fueron catalogadas como leves.

Bajo este contexto, y debido a que no puede solicitar la medida más gravosa ya que el sujeto se encuentra actualmente en la cárcel cumpliendo condena, la persecutora le pidió al magistrado Pablo Miño imponer como cautelar la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con las víctimas, con el fin de resguardar su salud emocional y psicológica, ya que el imputado les enviaba cartas diciéndoles que iba a salir pronto de prisión y ellas se sentían intimidadas.

Ante esto, el juez de garantía accedió a lo solicitado por el Ministerio Público al considerar los factores anteriormente mencionados y que existen múltiples factores de riesgo, como por ejemplo condenas anteriores por violencia intrafamiliar.

Finalmente, el magistrado fijó un plazo de 180 días para que el ente persecutor lleve a cabo las pericias correspondientes.

