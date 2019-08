Fracasan acciones judiciales para que el gobierno regional costeé operación de Javier Vera Garnica

Los ministros de la Corte de Apelaciones rechazaron el recurso de protección interpuesto por la madre del menor, argumentando que “no se vieron afectados los derechos y garantías fundamentales invocados”.

Exitosa recuperación ha tenido Javier Vera Garnica tras ser operado el pasado 8 de agosto para corregir una grave cardiopatía congénita en el Hospital de Niños de la ciudad estadounidense de Boston.

Sin embargo, el panorama económico sigue siendo desalentador, puesto que su familia no puede costear la suma que supera los 80 millones de pesos, razón por la cual la madre del niño, Joana Garnica, ante su desesperación interpuso ante la Corte de Apelaciones de la capital magallánica un segundo recurso de protección con la finalidad de que el gobierno regional pudiese cubrir los gastos y otorgar los recursos económicos que requiere la cirugía.

Sin embargo, ayer el panorama se tornó desalentador cuando se conoció que desde el tribunal de alzada los ministros Víctor Stenger, María Isabel San Martín y el fiscal judicial Pablo Miño determinaron rechazar la presentación legal.

Cabe señalar que la madre de Javier solicitaba estos recursos económicos al gobierno regional, considerando que existe el Programa de Apoyo a la Discapacidad Infantil XII Región, el cual permite costear enfermedades catastróficas como ésta, teniendo como precedente aquellos fondos que le fueron entregados a Antonia Suanez, otra niña que tuvo una enfermedad similar.

Bajo este contexto y pese a que se reconoció que el gobierno regional omitió su deber legal de dar respuesta por escrito a la petición de Joana Garnica de acceder a fondos del referido programa, los ministros aclararon en el fallo que “no se vieron afectados los derechos y garantías fundamentales invocados”.

“Que en cuanto al derecho a presentar peticiones de interés particular y el de tener pronta resolución, el propio recurrente reconoce que dicha garantía no tiene consagración por el recurso de protección, lo que ya resulta bastante para ser

desestimado también por este capítulo, al no resultar la vía adecuada para reclamar por su incumplimiento”, se extrae de la sentencia.

Al respecto, desde Estados Unidos, la madre del menor expresó a La Prensa Austral “que pena que tengamos que llegar a la Corte para pedir una respuesta formal y por escrito porque es un caso público y de mucho sacrificio. Tenemos tristeza por quienes están de turno gobernando y que no exista una posibilidad de ayudar con un aporte, ya que logramos la cirugía y llegar a Boston gracias al sacrificio de los generosos aportes y donaciones”.

Finalmente, la Corte también estableció como cuestión previa el recurso presentado por Joana el 6 de diciembre de 2018, que fue acogido por dicho tribunal de alzada y revocado por la Corte Suprema en marzo de este año.