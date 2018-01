Francisco Macías, dueño de casa damnificado por incendio: “Lo único que quiero es volver a construir mi negocito, porque trabajando volveré a levantarme”

A pesar de que los ánimos están por el suelo y que el dolor más grande fue haber visto quemarse una vivienda que heredó de su padre, la cual construyó con sus propias manos, el reconocido comerciante agradeció que él y su familia están con vida, y aseveró con optimismo que de aquí en adelante “todas las cosas se pueden recuperar”.

“Nadie está libre de que le suceda esto. A cuántos más le ha pasado lo mismo y peor aún, gente ha muerto en algunos incendios”. Con estas palabras, y con el corazón desgarrado, pero demostrando un tesón único tras vivir uno de los episodios más tristes de su vida, Francisco Macías Ojeda, se levanta desde los escombros carbonizados de su vivienda y encumbra su mirada hacia el futuro, agradeciéndole a Dios el hecho de que él, su esposa y sus dos jóvenes hijas se encuentran con vida luego de una desgracia de proporciones que pudo haber acabado de peor manera.

El pasado martes un voraz incendio azotó sin misericordia su hogar, destruyendo de igual forma su fuente laboral, ya que en la misma propiedad ubicada en calle Patagona Nº2036, en la población Río de la Mano, se emplazaba su negocio denominado “El Criollito”, un antiguo y reconocido almacén que vendía productos tradicionales de la gastronomía chilota.

Respecto a las posibles causas del siniestro, el padre de familia explicó su teoría en torno a lo que pudo haber ocasionado el origen de las llamas, lo que a su juicio podría tener relación con un antiguo incidente de las mismas características, pero que en esa ocasión no pasó a mayores.

“Hace como cuatro años hice un fogón en la parte del quincho, el cual es de cemento. Ese tiene un caño de cinco metros de largo pero de dos milímetros de espesor y una vez se me incendió, pero como era de fierro y no chocaba en ninguna parte el fuego, se salía para arriba. En ese momento, se me cayó un trozo de carne, abrí el tiraje y dejé que se consumiera, mientras que por el lado le tiraba agua con una manguera”, relató.

Tras aquel episodio, se construyó una campana o extractor de humos que se dejó en la parte superior de la estructura, quedando ésta con una pequeña entrada que fue recubierta con papel de aluminio, elemento que en esta ocasión habría hecho combustión ante la acción del calor y el viento.

“Ayer (el martes) estuvimos como tres horas friendo y yo lo que creo es que el calor empezó a pasar por ese huequito del caño, y agarró arriba unas cerchas o travesaños de madera que estaban como a 20 centímetros. Eso hizo combustión y cuando nos dimos cuenta ya no había nada que hacer”, lamentó.

La casa de sus padres

Francisco reconoció igualmente que el mayor dolor que le causa esta dramática situación de haberlo perdido todo tiene que ver con un motivo más que nada sentimental, ya que el inmueble en el cual vivió por más de 53 años fue heredado de sus padres, quienes con sus propias manos lograron alzarlo a punta de esfuerzo y sacrificio, sobre todo en un contexto complejo para la época.

“Cuando falleció mi papá me dejó la casa y él la construyó cuando llegó de Argentina, compró el terreno e hizo dos piecitas, después las amplió a cuatro y finalmente hizo el negocio, para luego construir el segundo piso. Un caballero nos ofreció hace algunos meses asegurar la casa, haciéndonos un buen precio y yo le dije que viniera en enero para que viéramos bien ese tema, pero resulta que se murió el año pasado. Mi papá siempre me dijo que había que asegurar la casa, y si se le llegaba a quemar alguna vez, él iba a agarrar una soga y se iba a colgar”, confesó emocionado Francisco.

Esperanza y convicción

A pesar del desaliento que los embarga, y que recuperarse de este tipo de situaciones lleva mucho tiempo debido al peso psicológico con el que normalmente quedan las personas damnificadas, el dueño de casa fue bastante optimista y esperanzador respecto a lo que le depara su futuro, fijándose una ambiciosa y ejemplar meta para los 365 días siguientes.

“Lo único que quiero es armarme dos piezas y volver a construir mi negocito, porque yo sé que trabajando voy a volver a levantarme. Yo por lo menos alcancé a salvar una cocina y una máquina, pero haciendo las cosas que he hecho desde siempre, yo sé que en un año volveré a recuperar todo”, manifestó con convicción.

A la vez, se siente agradecido de que toda su familia, incluido su perrito llamado “Culón”, estén ahora con vida, en circunstancia que pudo haber sido totalmente diferente para una de sus hijas que a esa ahora habitualmente solía estar durmiendo por estar de vacaciones, sin embargo, justo ese día se despertó temprano, salvándose de las llamas que se originaron a dos metros de su dormitorio.

“Yo no saqué nada, ni medias ni calzoncillos, salí con un puro pantalón y lo que tenía puesto, porque así uno se viste cuando está en su casa. Lamentablemente, se perdió todo pero yo digo que esas cosas se recuperan”, recalcó el esforzado trabajador.

Ayuda incondicional

Pese al dramático contexto en el cual se encuentran, la familia Macías Díaz no quedó en el desamparo total, ya que la siempre solidaria comunidad puntarenense se hizo presente desde muy temprano durante la jornada de ayer, recibiendo la ayuda de familiares, amigos, vecinos, personas anónimas e incluso de instituciones como del municipio y empresas privadas.

“La verdad es que se pasaron todos los vecinos y la familia, han sido muy buenos con nosotros, también la municipalidad se puso con una batea desde las 9 de la mañana y se han ido retirando los escombros constantemente. Gente de la empresa constructora Axis estuvo trabajando durante la mañana y nos pasaron una máquina retroexcavadora además de camiones y también recibimos unas tremendas cajas de mercadería”, precisó agradecido del apoyo recibido, subrayando a la postre que “ha llegado gente acá que he visto dos o tres veces en mi vida, clientes que nos compraban prietas o milcaos. Nos han traído tres bolsas de ropa y ahora tengo mucho más de lo que tenía antes”.

No obstante, la principal carencia en estos momentos son las herramientas y los materiales de construcción, como planchas de fierro o durmientes de madera, elementos vitales para volver a reconstruir el hogar perdido. Para todos aquellos que deseen de forma desinteresada hacer algún tipo de aporte monetario para ayudar a la familia, se dispuso la cuenta de ahorro 91963413276, del BancoEstado, como también la Cuenta Rut de Katia Macías Díaz, hija mayor del matrimonio damnificado, cuyo rut es 18.549.713-5 y su correo es katia.maciasdiaz@gmail.com.